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Se vienen skins muy sexis para LeBlanc, Brand y Hwei en la colección Demonios playeros de League of Legends

Cuerpos de playa diabólicos.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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El verano se adelantó en el hemisferio norte así que resulta más que apropiado que los personajes de LoL comiencen a sacar los vestidos de baño. Los personajes que lucirán sus atractivos cuerpos de playa con las skins de la colección Demonios playeros que llegarán a la tienda y el pase de batalla de League of Legends en junio de 2026 serán LeBlanc, Brand y Hwei. Vamos a ver cómo lucen.

Como siempre, empecemos con una mirada al arte oficial ‘splash’ de los atuendos.

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También podemos conocer cómo se ven estos nuevos aspectos en acción en el juego y qué efectos nuevos tienen en el siguiente video, cortesía del canal de YouTube SkinSpotlights.

Estas nuevas skins de la colección Demonios playeros llegarán a League of Legends junto con el parche de actualización a la versión 26.12 el martes 10 de junio de 2026 (o el día siguiente, dependiendo de su zona horaria). La skin de LeBlanc en vestido de baño será Prestigiosa y se podrá conseguir en el Pase de Batalla del Acto II de la Temporada 2, mientras que las de Brand y Hwei serán Épicas y se pondrán a la venta en la tienda del juego.

Si no pueden esperar para jugar con estos aspectos, pueden recurrir a la PTB (servidor de pruebas), donde ya se encuentran disponibles.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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