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Los personajes de Street Fighter 6 llegan a las Tierras salvajes en esta colaboración con Apex Legends

Siente el impulso de destrozar ese carro a golpes.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Parece que las colaboraciones con franquicias como Final Fantasy, Gundam y Cyberpunk le ha resultado beneficioso a Apex Legends, porque están buscando hacer más ‘crossovers’ y aquí tenemos uno con uno de los juegos de peleas más populares de los últimos años: Street Fighter 6.

Este ‘crossover’ es parte de un evento por tiempo limitado que además de las nuevas skins trae un modo Comodín con estilos de pelea de artes marciales y cambios temáticos de Street Fighter al mapa Olympus. Estará disponible a partir del martes 22 de septiembre de 2026 y pueden ver el tráiler con todas sus novedades a continuación.

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Estas son todas las novedades de la colaboración.

Esta colaboración por tiempo limitado presenta mucho contenido nuevo, que incluye:

Nuevo modo Comodín

En el nuevo modo Comodín de Apex Legends vamos a recorrer una versión del mapa Olympus inspirada en Street Fighter 6. Al destruir camiones de Apex K.O. conseguiremos conseguir fichas de medidor de pelea y conseguiremos Equipo de luchadores (‘Fighter Gear’) para invocar el poder de un personaje de Street Fighter 6

  • Ryu: movimientos rápidos que terminan con Shin Shoryuken.
  • Chun-Li: Corre por las paredes, realiza rápidos ataques cuerpo a cuerpo y un estallido Kikosho.
  • Akuma: lanza bolas de fuego y acorta la distancia y termina con un Shun Goku Satsu.
  • Dhalsim: Flota por encima de la pelea y arroja Yoga Sunburst.

Tras recolectar fichas para llenar el medidor de pelea, entramos en modo pelea. Este cambia a combate en tercera persona con nuevas habilidades tácticas y definitivas de jugador y también combate cuerpo a cuerpo mejorado con bloqueos, reducción de daño y más velocidad.

Si sobrevivimos hasta la ronda final para entramos en un Enfrentamiento, en el que todos los jugadores entran en modo pelea y ganan la posibilidad de regresar al combate al perder.

Los nuevos objetos cosméticos de la colaboración con Street Fighter se pueden conseguir ganando zenis en las partidas para desbloquear artículos en la Tienda de Recompensas, incluyendo el aspecto épico de Lifeline x Li-Fen.

  • Nuevo CaC universal mítico Hadoken.
  • Aspecto de Ryu para Sparrow
  • Aspecto de Chun-Li para Alter
  • Aspecto de Elena para Bangalore
  • Aspecto de Luke para Mirage
  • Aspecto de Akuma para Gibraltar
  • Aspecto de Cammy para Wattson
  • Aspecto de Blanka para Caustic
  • Aspecto de Dhalsim para Pathfinder

También tendremos ocho nuevos aspectos de armas legendarios inspirados en Street Fighter 6 para la R-99, la EVA-8, el Flatline, la Volt, el Scout, la Mozambique, el Sentinel y la Peacekeeper. Losobjetos de la colaboración terminan con dos gestos de salto, holoesprays, stickers, insignias, registros y marcos.

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Apex Legends es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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