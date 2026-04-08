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Estas son las skins de Toy Story que llegarán a Fortnite y la fecha en que estarán en la tienda

¿Dónde está el vaquero?

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Actualmente hay un boicot que anima a los jugadores a no comprar Monedas V o ‘paVos’ en para protestar contra el despido de más de 1000 empleadosel aumento de los precios y la llegada de skins basadas en personajes creados con IA al juego, así que Epic Games está sacando «los pesos pesados» de su colaboración con Disney para hacer que los jugadores gasten dinero. Pronto llegarán a Fortnite las skins de personajes de Toy Story y si ustedes no están participando en el boicot o tienen paVos para gastar, les tenemos toda la información sobre ellas.

Las skins y lotes basados en el primer largometraje de Pixar llegarán a la tienda del juego el viernes 10 de abril de 2026 en horas de la noche para Latinoamérica y en la madrugada del sábado 11 para España.

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Habrán tres lotes diferentes que contienen los siguientes objetos cosméticos:

Lote de Buzz Lightyear y el Emperador Zurg

  • Atuendo de Buzz Lightyear + Estilo LEGO
  • Atuendo de Emperador Zurg + Estilo LEGO
  • Mochila retro de Buzz Lightyear
  • Mochila retro de Emperador Zurg
  • Pico de Buzz Lightyear
  • Pico de Emperador Zurg
  • Gesto de Buzz Lightyear
  • Gesto de Toy Story
  • Micrófono
  • Planeador de Buzz Lightyear

Lote de extraterrestres de Toy Story

  • Compañero Marcianito
  • Calzado de Toy Story

Lote de Camioneta de Pizza Planet

  • Vehículo Camioneta de Pizza Planet
  • Llantas de Pizza Planet
  • Tres calcomanías de Pizza Planet

A las críticas que está recibiendo Epic Games por tantas razones ahora se le suma la ausencia de una skin de Woody en la colaboración de Toy Story con Fortnite. Seguramente lo están guardando para otra oleada, pero de momento si resulta extraño porque es uno de los personajes más populares de esta serie de películas animadas.

También hay que aclarar que esta es una colaboración con las películas de Toy Story y no con la película sobre Buzz Lightyear de 2022. Los diseños de Buzz y Zurg están basados en la historia de los juguetes.

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Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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