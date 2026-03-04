Videojuegos

Skins y fecha de la colaboración entre Overwatch y Nier: Automata

A falta de un nuevo juego, bueno es otro 'crossover'.

Hace poco celebramos los 15 años de la saga Nier y el éxito de Nier: Automata, que ha vendido más de 10 millones de copia. En el video de la celebración pudimos repasar la enorme cantidad de ‘crossovers’ que han tenido estos juegos y pronto les agregaremos uno más: Overwatch tendrá una colaboración con Nier: Automata que nos permitirá convertir a algunos de sus personajes en soldados de YorHa (y en una problemática máquina).

Blizzard ya anunció en las cuentas oficiales del juego en redes sociales que la colaboración empezará el martes 10 de marzo de 2026 y por lo visto en el arte oficial, estas son las skins que tendrá.

  • Aspecto de 2B para Kiriko
  • Aspecto de A2 para Vendetta
  • Aspecto de 9S para Wuyang
  • Aspecto de Comandante White para Mercy
  • Aspecto de Adam para Lifeweaver

Este título multijugador competitivo está gozando de un momento de renovada popularidad y positivismo en su comunidad gracias a una reciente «reinvención» que cambió el sistema de temporadas y agregó nuevos personajes. Pero uno de los puntos de contención con los jugadores sigue siendo el alto precio de los aspectos legendarios, sobre todo cuando son parte de colaboraciones como esta. Sería muy positivo que las skins de la colaboración de Overwatch con Nier: Automata tuvieran un precio reducido y ayudaría a sostener esta segunda luna de miel con el juego. Ojalá sea así porque más de uno y más de dos definitivamente quieren vestir a Kiriko como 2B.

Hablando de Nier: Automata, durante la celebración de los 15 años de la saga recibimos un misterioso mensaje de SquareEnix diciendo que «Nier: Automata continuará…». No sabemos a qué se refieren, pero conservamos la esperanza de que se trate de un nuevo juego de la franquicia y no que van a seguir explotando el atractivo de 2B en colaboraciones y ‘merchandising’ como siguen haciendo hasta ahora.

