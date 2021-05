Sledgehammer Games será el desarrollador de Call of Duty 2021

Después de varios rumores, finalmente Sledgehammer Games ha anunciado que están liderando el desarrollo del juego de Call of Duty que saldrá en 2021. No han revelado muchos detalles al respecto, aunque indica que esperan pronto contar detalles del proyecto.

Es importante destacar que Sledgehammer Games ha participado en otros juegos de la franquicia. La compañía participó en el desarrollo de COD Modern Warfare 3. También cooperó en los juegos COD: Modern Warfare y COD Black Ops Cold War. Además, esta empresa estuvo liderando el desarrollo de COD: Advanced Warfare y Call of Duty WWII. Este último juego parece importante, ya que algunos mineros han reportado que la historia del nuevo juego ocurriría en 1950, después de los acontecimientos de Call of Duty WWII.

Aunque aún no hay anuncios oficiales, hay varios indicios de que el nuevo juego de Call of Duty llegará en el último trimestre de 2021. A través del portal The Motley Fool, se publicó la transcripción de una llamada que reporta los resultados financieros de la compañía. Esta se centró en las ganancias que tuvo la compañía el último trimestre del año pasado. Sin embargo, se mencionó que la ventana de lanzamiento del título. También en la llamada indican que la experiencia se enfocará en la nueva generación.

Fuente: Twitter de Sledgehammer Games

Vía: Games Radar