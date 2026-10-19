Slenderman y sus objetos cosméticos se acercan tenebrosamente a Fortnite

El más popular de los ‘creepypastas’ de Internet que terminaron convirtiéndose en fenómenos culturales se unirá muy pronto a la batalla campal. Una de las skins más deseadas entre las que anunciaron para el evento de Fortnite ‘Pesadillas’ es obviamente Slenderman (o Slender Man, como prefieran escribirlo) y ya conocemos la fecha de lanzamiento y objetos cosméticos que acompañarán a este espanto en su lote.

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El atuendo de Slenderman estará disponible en la tienda a partir de la noche del jueves 22 de octubre de 2026. Esta fecha está posible a posibles cambios así que no les extrañe si lo ven llegar antes. El atuendo tiene dos estilos con el «rostro» más o menos definido y podemos verlo por cortesía del minero de datos FireMonkey.

El lote de Slenderman en Fortnite incluirá los siguientes objetos además de la skin:

Mochila retro Tentáculos de Slender Man

Zarcillos de Slender Man

Aerosol «Slender Man estuvo aquí»

Un día antes de su llegada habrá una copa en la que los mejores jugadores podrán obtener el atuendo completamente gratis.

Ahora que este monstruo finalmente llegará al juego, el último de las skins anunciadas para el evento es Beetlejuice. No debería tardar mucho en aparecer así que puede ir diciendo su nombre tres veces seguidas.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.