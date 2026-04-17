Snack World: Reloaded de Level-5 anunciado para PS5, Switch 2 y PC

Level-5 (Professor Layton) anunció Snack World: Reloaded, ‘remake’ de Snack World: The Dungeon Crawl – Gold para PlayStation 5, Switch 2 y PC (Steam). Aún no se ha anunciado la fecha de lanzamiento.

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«Tras la última entrega de la serie Fantasy Life, también estamos trabajando en un remake de Snack World: The Dungeon Crawl – Gold«, declaró Akihiro Hino, director ejecutivo de Level-5, durante el evento Level-5 Vision 2026. «Hemos realizado importantes mejoras en la jugabilidad, los controles y la historia, hasta el punto de que prácticamente parece un juego nuevo».

The Snack World es una propiedad intelectual de Level-5 (Yo-Kai Watch, Ni no Kuni) que lleva varios años en Japón con juegos para 3DS, Switch, Android, iOS, y una serie animada para televisión. Esta es una franquicia ‘cross-media’ que, tal como Yo-Kai Watch, se vale de juguetes reales y funciones NFC para ampliar la experiencia de juego y atraer más jugadores jóvenes. Una versión para Switch vio la luz en Occidente en febrero del 2020.

La serie de The Snack World consta de 50 episodios transmitidos desde abril de 2017 hasta abril del 2018. En agosto de 2017 se lanzó The Snack World: Trejarers para 3DS solo en Japón, y la tradicional versión mejorada para Switch titulada The Snack World: Trejarers Gold arribó en abril del 2018.

The Snack World es descrito como un mundo RPG de fantasía “hiper casual”, con una buena cantidad de tiendas y lugares por visitar. Los controles son simples y el género tiene toques de acción/RPG en calabozos. El punto ‘cross-media’ viene con la mercancía en el mundo real de juguetes con tecnología NFC (como los Amiibo) llamados ‘Jara’, que al ser escaneados dentro del juego aparecen en forma de armas, escudos y objetos especiales. Opcionales como en Yo-Kai Watch, pero más útiles.