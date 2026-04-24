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No conocimos a la Tsaritsa, pero sí nuevos detalles sobre Snezhnaya en la presentación especial de Genshin Impact

La nación del hielo, las hadas y los trenes.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Todavía faltan varios meses para que abandonemos Nod Krai, pero ya estamos muy emocionados por explorar la Nación del Hielo y Hoyoverse preparó un programa especial para prepararnos para ello. En la presentación ‘Hacia Snezhnaya y el futuro’ hablaron sobre algunas de las novedades que implementarán en Genshin Impact, pudimos ver algunas imágenes de la nueva región, pero no revelaron el diseño de la Tsaritsa Anastasya Feodorovna, Arconte Cryo, como muchos esperaban.

Pueden ver la presentación completa en el canal oficial de Genshin Impact en YouTube o a continuación. No olviden activar los subtítulos en español.

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Snezhnaya no será solo la Nación del Hielo y los Fatui, sino también la Nación de las Hadas y podremos conocer más de la raza de Flins y Linnéa. Estará inspirada en la cultura y paisajes de Europa del Este y citan películas como Snowpiercer y la serie de juegos Metro como ejemplos de otras interpretaciones de estas ideas. La música de la región estará basada en sinfonías clásicas y música folclórica de las culturas eslavas.

También será la Nación de los trenes. El equipo de Genshin Impact dicen que busca que los trenes sean especiales en Snezhnaya y que sean mucho más que un medio de transporte.

También podremos aprovechar el elemento Cryo para «alterar el campo de batalla», lo cual será necesario para enfrentar grupos de enemigos con «un comportamiento más organizado y disciplinado» a la altura de la estrategia militar de los Fatui.

También pudimos dar una mirada adelantada a los nuevos vestuarios para el viajero y la viajera.

La presentación terminó con la revelación de un nuevo código de 200 Protogemas: Snezhnaya20260812. Tenemos hasta el 27 de abril para redimirlo.

Si todo sale de acuerdo al calendario tradicional y los planes no cambian, la versión 7.0 de Genshin Impact en la que visitaremos por primera vez Snezhnaya debería llegar en el 12 de agosto de 2026.

MikaDehyaBaizhuKavehKirara
LailaFaruzánTrotamundosYaoyaoAlhacén
DoriCynoCandanceNilouNahida
YelanShinobuHeizouTignariCollei
LynetteFréminetLyneyZhongliTartaglia
NeuvilleteWriothesleyHu TaoVentiFurina
ChevreuseNaviaXianyunGamingChiori
ArlecchinoClorindeSethosSigewinneÉmilie
MualaniKachinaKinichXilonenOroron
ChascaMavuikaCitlalíLan YanViajer@ Pyro
MizukiIansánVaresaEscoffierSkirk
DahliaIneffaLaumaAinoFlins
NéferJahodaDurinColombinaZibai
IllugaVarkaLinnéa

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Genshin Impact es un juego gratis con microtransacciones disponible para PS5, Xbox Series X|S, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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