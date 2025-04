SNK agregará a la mayoría de personajes de Fatal Fury en City of the Wolves

Ayer, durante el showcase de Fatal Fury: City of the Wolves, presentado en el canal oficial de EVO, SNK reveló a Hokutomaru. Este es el último personaje que formará parte del elenco inicial del título. Sin embargo, este no fue el único anuncio. Ya que, el productor Yasuyuki Oda, junto con KrispyKaiser—representante de SNK para el mercado occidental— compartieron información relevante sobre los planes de contenido descargable (DLC) que tendrá Fatal Fury: City of the Wolves.

¿Cada cuánto tiempo lanzará SNK personajes DLC para Fatal Fury: City of the Wolves?

Durante el espacio donde intervinieron los miembros de SNK, le recordaron a la audiencia la composición del primer pase de temporada. Lo interesante de esta parte de la charla fue lo declarado por SNK sobre el tiempo que tendrá cada lanzamiento de un personaje DLC en Fatal Fury: City of the Wolves. KrispyKaiser comento: “Al ritmo al que vamos, cada dos meses pueden esperar que un nuevo personaje se una al elenco”. No obstante, no especificó si esta frecuencia se mantendría para futuras temporadas.

¿Volverán más personajes clásicos de Fatal Fury a City of the Wolves?

SNK confirmó que durante ambas beta de Fatal Fury: City of the Wolves se jugaron cuatro millones de peleas.

Adicionalmente, KrispyKaiser enfatizó que Fatal Fury: City of the Wolves está concebido para ser la experiencia “definitiva” de Fatal Fury. Seguidamente, el representante de SNK comentó, “todos” los personajes de juegos anteriores de Fatal Fury regresarán. Sin embargo, rápidamente se corrigió para utilizar la palabra “posiblemente”. Esta rectificación se produjo tras escuchar las declaraciones previas del productor Yasuyuki Oda, cuya perspectiva parecía matizar la promesa de un retorno masivo de personajes clásicos.

Oda comentó, “Ya tenemos planeadas una segunda tercera temporada. Estamos planeando añadir personajes continuamente. Hay muchos personajes populares en la serie Fatal Fury y estamos buscando añadir la mayoría de ellos, así que estamos trabajando en esa alineación y su desarrollo en este momento.” Sobre los planes futuros DLC para Fatal Fury: City of the Wolves, Oda profundizó aún más en los planes de contenido futuro, añadiendo: “también estamos planeando añadir contenido además de solo personajes, así que esperamos que se queden con nosotros por mucho tiempo y disfruten del juego.”

Pueden ver la repetición del showcase de Fatal Fury: City of the Wolves a continuación:

¿Cuáles son todos los personajes que Fatal Fury: City of the Wolves?

Primera imagen oficial de la pantalla de selección de selección de personajes de Fatal Fury: City of the Wolves.

La fecha de lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves está programada para el 24 de abril de 2025. Los jugadores podrán disfrutar el nuevo Fatal Fury en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Steam y Epic Games Store. El juego se ofrecerá como un paquete de edición especial que incluye el juego base y el pase de temporada 1 por un precio de $182.00 COP.

Lista de personajes de Garou: Mark of the Wolves que regresan en Fatal Fury: City of the Wolves:

Personajes clásicos de Fatal Fury presentes en City of the Wolves:

Personajes que debutan en Fatal Fury: City of the Wolves:

Lista de personajes DLC del pase de temporada 1 de Fatal Fury: City of the Wolves:

Mr. Big – lanzamiento inicios del 2026

Andy Bogard – lanzamiento verano 2025

Ken Masters – lanzamiento verano 2025

– lanzamiento verano 2025 Joe Higashi – lanzamiento final del 2025

Chun Li – lanzamiento invierno 2025

