SNK busca gente para trabajar en Art of Fighting y un ARPG de SamSho

Durante EVO 2024 se llevaron a cabo por parte de las diferentes desarrolladoras de juegos de pelea varios anuncios de sus proyectos futuros o actualizaciones a los juegos que ya están disponibles. Sin embargo, de todas las compañías que asistieron a EVO 2024, SNK fue la que más anuncios compartió durante el evento. Entre los anuncios más importantes de SNK se encuentran la presentación de Kevin Rian a Fatal Fury: City of the Wolves y el relanzamiento de SNK Vs. Capcom SVC Chaos.

Un nuevo Art of Fighting y un RPG de acción de Samurai Shodown

Este es el momento, en el cual revelan que se confirma que SNK está trabajando en un nuevo Art of Fighting y revelaron el ARPG de Samurai Shodown.

No obstante, durante el primer día de EVO 2024, la desarrolladora comentó —de manera rápida— que entre sus próximos proyectos se encontraban un nuevo Art of Fighting y un RPG de acción ambientado en el universo de Samurai Shodown.



Actualmente, en el sitio web de SNK se encuentran abiertas ofertas de trabajo para artistas, planificadores, directores de sonido y programadores. Esto con el fin de participar en el desarrollo del nuevo juego RPG de acción (ARPG) de Samurai Shodown. Así que por lo menos para ver algo de este juego, asumimos que tendremos que esperar un buen tiempo. Sin embargo, el nuevo Art of Fighting ha estado presente —al menos en rumores— desde hace cerca de un año y medio. Tendremos que esperar a Tokyo Game Show para ver si SNK se anima a dar algún adelanto del desarrollo de estos dos nuevos juegos de franquicias que brillaron en la década del 90 en las salas de arcade.

Todos los anuncios de EVO 2024

Si se perdieron algún anuncio de EVO 2024 no se preocupen. Ya que, en GamerFocus cubrimos todos los anuncios del torneo de juegos de pelea más importante del año.

Vía: Eventhubs