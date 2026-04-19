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SNK celebra el 30 aniversario de Metal Slug con el anuncio de un nuevo proyecto

SNK ha anunciado que va a revivir a Metal Slug y al tiempo ha abierto vacantes para diseñadores y artistas de píxeles en 2D.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

La desarrolladora japonesa SNK ha oficializado el inicio de las celebraciones por el trigésimo aniversario de Metal Slug, su emblemática franquicia de acción run-and-gun. Como parte del inicio de la campaña de aniversario, SNK lanzó un sitio web especial y un video retrospectivo. De acuerdo con el comunicado oficial, SNK planea reactivar la franquicia Metal Slug mediante diversos proyectos, entre los cuales está un nuevo videojuego.

“Mission Reboot”, SNK confirma la producción de un nuevo videojuego de Metal Slug

SNK celebra el 30 aniversario de Metal Slug con el anuncio de un nuevo proyecto

«Para celebrar los 30 años de acción de Metal Slug, vamos a revitalizar y relanzar la serie con una amplia gama de proyectos emocionantes, ¡entre los que se incluyen nuevas iniciativas en el mundo de los videojuegos!», así ha quedado consignado el mensaje de SNK en la página oficial del 30 aniversario de la franquicia.

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Adicionalmente, varios usuarios en redes sociales han señalado que SNK ha abierto vacantes para animadores de píxeles o diseñadores en 2D. más precisamente, la desarrolladora japonesa se encuentra en la búsqueda de personal para la producción de ilustraciones de personajes en pixel art y creación de animaciones, creación de diseños de personajes y materiales de configuración de personajes para el desarrollo de juegos.

SNK celebra el 30 aniversario de Metal Slug con el anuncio de un nuevo proyecto
Las vacantes se pueden consultar en el siguiente enlace.

Finalmente, la desarrolladora japonesa ha hecho una descripción de los 30 años de la franquicia Metal Slug, la cual ha publicado en su sitio web especial para la celebración.

30 años y sigue en marcha.

El detallado pixel art y los encantadores y desenfadados gráficos de Metal Slug lo distinguieron del resto cuando llegó a las salas recreativas en 1996.

Desde entonces, los jugadores han quedado cautivados por los vibrantes gráficos del juego, ya sean los soldados, con su cómica expresividad y sus movimientos llenos de matices, o las gigantescas máquinas de guerra cuya destrucción sacude toda la pantalla. Si a esto le sumamos sus controles sencillos e intuitivos y su jugabilidad trepidante, no es de extrañar que este clásico de SNK cosechara éxitos no solo en las salas recreativas, sino también en las consolas domésticas.

Incluso ahora, 30 años después, la serie Metal Slug sigue evolucionando. Sigue en marcha, sigue disparando… y no parece que vaya a parar.

¡Abróchate el cinturón y mantente atento a lo que se avecina!

🔥

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Fuente: cuenta oficial de Metal Slug

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