La desarrolladora INDEXG LIMITED anunció el inicio del periodo de prerregistro para SNK Crossover, un nuevo juego RPG para dispositivos móviles con licencia oficial de SNK. La fase de inscripción previa comenzó el 26 de noviembre, permitiendo a los jugadores registrarse antes del lanzamiento oficial del título para recibir algunas recompensas. Por el momento, SNK Crossover tiene previsto su lanzamiento solo en territorio japonés y se desconoce si el juego tendrá un lanzamiento internacional; mientras la comunidad se pregunta qué tan lejos estamos de ver el lanzamiento de un nuevo The King of Fighters.

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¿Qué sabemos o cómo es el juego SNK Crossover?

La historia de SNK Crossover se ambienta en South Town y su jugabilidad fusiona combates, formación libre de equipos y exploración de mapas al estilo MMO. Todo esto en un mundo donde podremos interactuar y fortalecer vínculos con más de 50 personajes clásicos de franquicias de SNK. Entre estos personajes se encuentran Kyo Kusanagi, Iori Yagami de The King of Fighters y Mai Shiranui (Fatal Fury) y Haohmaru de Samurai Shodown. El título destaca por sus modelos en 3D que recrean los movimientos y técnicas especiales y por su sistema de progresión flexible. Gracias a esto, los personajes pueden entrenarse y transferir sus mejoras al cambiar de alineación sin empezar de cero.

Además, SNK Crossover cuenta con una historia original con resolución de acertijos, sistemas de entrenamiento inactivo (idle) y otros desafío. Adicionalmente, el juego incorpora modalidades competitivas en la Arena PvP (tanto en un mismo servidor como entre servidores) y batallas cooperativas de gremios para capturar bases y sumar puntos de temporada. Finalmente, los jugadores pueden recorrer libremente el mapa utilizando diversos vehículos —como motocicletas, tanques, máquinas futuristas o monturas animales— que también aportan bonificaciones de estadísticas.

¿Cuáles son los incentivos por el preregistro a SNK Crossover?

Con motivo del lanzamiento de la etapa de inscripción previa, se han habilitado recompensas escalonadas dentro del juego que se entregarán cuando SNK Crossover salga oficialmente.

10.000 prerregistros: 200 diamantes, 4 boletos de reclutamiento y 50,000 billetes.

200 diamantes, 4 boletos de reclutamiento y 50,000 billetes. 50.000 prerregistros: 300 diamantes, 6 boletos de reclutamiento y 100 piedras de refinamiento de equipo.

300 diamantes, 6 boletos de reclutamiento y 100 piedras de refinamiento de equipo. 100.000 prerregistros: 1 personaje Shermie (rareza SR), 100 registros secretos de entrenamiento y 100,000 billetes.

1 personaje Shermie (rareza SR), 100 registros secretos de entrenamiento y 100,000 billetes. 150.000 prerregistros: 500 diamantes, 10 boletos de reclutamiento y 200 piedras de refinamiento de equipo.

500 diamantes, 10 boletos de reclutamiento y 200 piedras de refinamiento de equipo. 200.000 prerregistros: 1 personaje Blue Mary (rareza SSR), 200 registros secretos de entrenamiento y 200,000 billetes.

Adicionalmente, se está llevando a cabo una campaña conmemorativa en la cuenta oficial del juego en X (@SNK_crossover) entre el 26 y el 29 de noviembre de 2026. Quienes sigan la cuenta y compartan las publicaciones designadas durante esos cuatro días participarán en un sorteo diario de tarjetas de regalo digitales con un total de 2.000 ganadores repartidos en 4 premios de 10.000 yenes y 1.996 premios de 100 yenes.

Fuente: SNK