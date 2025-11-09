SNK filtró la fecha de lanzamiento de Mr. Big, el último personaje DLC de Fatal Fury que llegará este año

Hace a penas una semana llegó Chun-Li a Fatal Fury: City of the Wolves y los fanáticos del juego de SNK han empezado a subir toda clase de combos con el segundo personaje invitado de Street Fighter al juego. Sin embargo, desde antes de incluso conocer que Chun-Li llegaría en noviembre al juego, conocíamos que Mr. Big —el quinto y último personaje DLC del primer año de contenido de Fatal Fury: City of the Wolves— tenían como fecha tentativa de lanzamiento inicios del 2026. Sin esto cambió súbitamente por culpa de un error de SNK.

¿Cuándo sale Mr. Big, el último personaje DLC del primer año de contenido de Fatal Fury: City of the Wolves?

SNK, por error, publicó en el perfil oficial de Fatal Fury: City of the Wolves en X (antes Twitter) un video con un tema musical de Chun-Li, el cual tenía final una imagen del pase de temporada con la fecha de lanzamiento de Mr. Big. En esta imagen se confirmaba que Mr. Big llegará el martes 9 de diciembre del 2025 a Fatal Fury: City of the Wolves. Esta no sería la primera vez que SNK adelanta los planes de lanzamiento de un personaje. Ya que un escenario similar se vio durante el primer año de Samurai Shodown (2019). Cabe resaltar que la fecha no está confirmada oficialmente. Además, SNK removió la publicación de su perfil, así que aún están a tiempo de guardarse el derecho de lanzar a Mr. Big en una nueva fecha.

Luego de la discreta actualización que acompañó la llegada de Chun-Li a Fatal Fury: City of the Wolves, los fanáticos del juego, han recibido con buenos ojos esta filtración. Ya que, una vez llegue Mr. Big al juego, SNK podrá trabajar con libertad en un parche de balance del juego, el cual se centre en equilibrar a la gran mayoría de personajes con los tres top tier que reinan en el competitivo.

Vía: Eventhubs