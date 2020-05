SNK Gals’ Fighters – Reseña

Luego del desastroso SNK Heroines: Tag Team Frenzy, no quedan ganas de otro spin-off que reúna a las mujeres de los juegos de la desarrolladora de Osaka. Sin embargo, hace un mes nos enteramos que SNK Gals’ Fighters regresaría para Nintendo Switch. Este juego, que también es protagonizado por los personajes femeninos del universo de SNK, fue lanzado en el 2000 para la consola Neo Geo Pocket Color. Esta consola solo contó con un total de 82 títulos, un corto tiempo de vida y escasa publicidad en nuestro continente.

La historia de SNK Gals’ Fighters cumple de buena manera con lo que se puede esperar de un juego de pelea para un sistema de 16-bit. Hay que reconocer que su historia y presentación no caen en el innecesario o grotesco ‘fanservice’, que sí está presente en la secuela espiritual SNK Heroines: Tag Team Frenzy.

En pocas palabras, la historia del juego gira entorno a una invitación a un torneo llamado ‘The Queen of Fighters’. Esta invitación es enviada por Miss X, una «enigmática» luchadora. La ganadora de las justas podrá recibir un talismán que le concederá cualquier deseo.

Algunos de los objetos tienen efectos en las peleas. Estos se consiguen en el modo Q.O.F..

Presentación y gráficos dignos de un juego de SNK

Al igual que Super Gem Fighter Mini Mix de 1997, el juego de SNK también opta por un diseño chibi. Lo anterior, combinado con algo de humor en los movimientos de los personajes, impregnan al juego de personalidad y lo hacen visualmente agradable. Esto a pesar de no tener los mismos valores de producción que sus hermanos mayores. Las tonadas en chiptune cumplen, pero a pesar de no ser malas no logran el impacto de las clásicas Esaka de KOF ’94, Arashi no Saxophone de KOF ’95 o Ice Place de KOF 2000, por tan solo dar unos cuantos ejemplos.

En cuanto a contenidos adicionales, la versión para Nintendo Switch cuenta con opciones visuales de la mayoría de adaptaciones de juegos entre los 8 y 32-bit. Los jugadores también podrán elegir como marco (en cualquier momento) una carcasa de Neo Geo Pocket Color. Otras opciones son la posibilidad de cambiar entre la versión japonesa u occidental del juego, poder rebobinar nuestra partida unos cuantos segundos, acceder al manual que venía en la versión física del título y la particularidad de poder retomar el juego en el punto donde estábamos, incluso si apagamos la consola o cerramos la aplicación.

SNK Gals’ Fighters hace quedar mal a muchos juegos de pelea actuales

El corazón de un juego de pelea está en su jugabilidad y este título tiene muy claro eso, gracias a su simplificado pero profundo sistema de combate. Este —a diferencia de Tag Team Frenzy— sí hereda las bases del movimiento de los The King of Fighters. Así que en SNK Gals’ Fighters, además de tener de correr (⇨⇨) o hacer ‘backdash’ (⇦⇦), los jugadores de KOF se sentirán en casa.

Pero no solo los movimientos en el suelo son familiares, ya que el título de la portátil de SNK también cuenta con los tres saltos que tiene su hermano de arcade. El ‘salto normal‘ se ejecuta oprimiendo de forma firme la cruz o ‘stick’ en cualquier dirección aérea (⬁⇧⬀). Por otro lado, el ‘salto largo‘ se hace cuando oprimimos la cruz levemente en cualquier posición baja (⬃⇩⬂) y luego se salta en la dirección que deseemos (⬁⇧⬀).

En ningún momento pensamos que «ella» es Iori Yagami con el tapabocas de Eiji Kisaragi.

Por último, los jugadores pueden hacer el ‘salto pequeño‘ al presionar de manera suave la cruz en cualquier dirección aérea (⬁⇧⬀). Ejecutar un ‘hyper hop‘, oprimiendo la cruz levemente en cualquier posición baja (⬃⇩⬂) y luego saltando al presionar suave el ‘stick’ hacia arriba (⬁⇧⬀), es la herramienta ideal para infringir presión al oponente.

Pero sin lugar a dudas, lo que más sorprende de este juego es cómo lograron adaptar el uso de los cuatro botones (A, B, C, D) en tan solo dos. De esta manera, los movimientos para esquivar, escapar o recuperarse en KOF siguen intactos. Por ejemplo para ejecutar el C+D o ‘Blow Away Attack‘, debemos hacerlo oprimiendo los dos botones más la palanca hacia abajo. En cuanto al sistema de combos, este es bastante ambiguo y se basa en los movimientos y propiedades únicas de cada luchadora. Esto último le permite al jugador ser creativo para hacer combos largos y satisfactorios.

Las heroínas también tienen movimientos súper especiales, que en este título se llaman ‘Mighty Bops‘, los cuales consumen un punto de la barra Gal. Otro movimiento súper especial que tienen las chicas de SNK es el ‘Pretty Burst’. Este se ejecuta oprimiendo dos veces hacia abajo con la palanca y los dos botones de ataque. El resultado varía dependiendo el personaje con el cual lo ejecutemos y los efectos van desde otorgar invencibilidad, hasta llenar de manera constante la barra Gal. Cómo usarlos solo dependerá de nuestra estrategia y estilo de pelea.

En el manual encuentran algunos de los movimientos de cada personaje. Sin embargo, los demás tendrán que descubrirlos mientras juegan.

Lo más complicado en la ejecución de los combos en SNK Gals’ Fighters, llega a la hora de usar golpes débiles y fuertes. Esto es gracias a que como solo se tienen dos botones, los usuarios deberán jugar con mucha calma. Es importante tener en cuenta que los golpes débiles se ejecutan al presionar de manera rápida el botón de patada (K) o puño (P).

Curiosamente, en la época en que fue lanzado este juego, la desarrolladora intentaba simplificar comandos para hacer más accesible el título al público casual. Sin embargo, si comparamos SNK Gals’ Fighters con algunos juegos AAA de pelea en la actualidad, nos encontraremos con un título muy exigente en cuanto a ejecución. Esto lejos de ser un defecto es su mayor cualidad y lo que ha hecho que envejezca muy bien.

SNK Gals' Fighters 7.8/10 Nota Lo que nos gustó -El sistema de combate es simple pero profundo.

-Gráficos y presentación sobresalientes para ser un juego portátil de 16-bit.

-La opción para jugar 'VS' en modo portátil es todo un acierto. Lo que no nos gustó -Hace falta una opción para jugar en línea.

-Las carcasas de Neo Geo Pocket Color podrían estar más animadas.

-La banda sonora no tiene la fuerza que sí tienen las franquicias de origen de las protagonistas. En resumen SNK Gals' Fighters es un título con buenos diseños de personajes que le hacen justicia a las heroínas de las franquicias de SNK. Su sistema de combate sigue tan vigente como hace 20 años, sumamente importante en un juego de lucha para perpetuar al paso del tiempo. Sin embargo, Code Mystics —los encargados del desarrollo de esta adaptación— pudieron haber agregado más contenido adicional o incluso un modo multijugador en línea. Pero por el buen precio que tiene este juego tampoco nos podemos quejar.

Reseña hecha con una copia digital de SNK Gals’ Fighters para Nintendo Switch brindada por SNK.