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SNK habla sobre la ausencia de Metal Slug XX en Metal Slug Ultimate Collection y la posibilidad de una edición física

¿Nos quedamos desleonados?

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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El anuncio de Metal Slug Ultimate Collection —la colección de 10 juegos de la saga de disparos en 2D de SNK— tiene muy felices a los fanáticos de estos títulos, pero también dejó una gran pregunta: ¿por qué Metal Slug XX, la versión mejorada de Metal Slug 7, no está incluida? Las preguntas sobre esto y la posibilidad de tener una versión física han inundado las cuentas en redes sociales de la compañía desde entonces. Pasaron varios días, pero finalmente dieron una respuesta.

Mediante un comunicado publicado en las redes sociales oficiales del juego SNK habló sobre la ausencia de este juego y respondió a otras preguntas de los jugadores. A continuación pueden leer nuestra traducción al español de lo que dijeron

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De todos los comentarios que hemos recibido, hay un tema en particular que resulta más frecuente que los demás: la versión física de Metal Slug Ultimate Collection. Nos alegra confirmar oficialmente que sí hay una edición física en camino. Daremos más detalles en el futuro.

También sabemos que muchos de ustedes están decepcionados porque Metal Slug XX no estará incluido en la colección. Debido a una variedad de circunstancias, tuvimos que tomar la difícil decisión de no incluirlo en esta ocasión. Hablando sinceramente, nadie está más decepcionado por esto que nosotros mismos.

A pesar de los retos y limitaciones que estamos enfrentando, seguiremos buscando formas de traerles Metal Slug XX de alguna forma en el futuro. Les pedimos que continúen dándonos el mismo apoyo mientras trabajamos hacia lograr esta meta.

Pueden leer el comunicado completo en inglés en la siguiente imagen.

Por si no lo conocen, Metal Slug XX es una versión extendida de Metal Slug 7 —similar a lo que es Metal Slug X para Metal Slug 2— que salió originalmente para PSP en 2009 y luego fue lanzada para otras plataformas como PS Vita, PS4, PS5, consolas Xbox y PC. Además de agregar nuevos enemigos, rutas alternativas y vehículos que no estaban en MS7, XX agregó a Leona Heidern de la serie de juegos de pelea The King of Fighters como personaje controlable mediante un DLC de pago.

Aunque SNK no explicó en su comunicado las razones por las que Metal Slug XX no estará en Metal Slug Ultimate Collection, creemos que se trata de un problema de derechos de distribución. A diferencia de otros juegos de la serie cuyas versiones para consolas fueron publicados por Ignition Entertainment o la misma SNK, MSXX fue publicado en colaboración con Atlus y no tuvo una versión para arcades. No podemos confirmarlo, pero es muy probable que las negociaciones para relanzar este título como parte de una compilación se hayan complicado debido a esto.

Por ahora, lo mejor que podemos esperar es que SNK logre resolver el problema en el futuro y agreguen el título faltando como una actualización gratis. Incluso podemos tolerar que sea un DLC de pago si no es demasiado caro. Lo importante es que este título no se quede «perdido».

Lo malo es que incluso si las cosas salen bien, ya no será incluida en la versión física que confirmaron.

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