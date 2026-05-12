SNK presenta VS Studio, el nuevo estudio de desarrollo a cargo de Katsuhiro Harada

SNK Corporation y Katsuhiro Harada han anunciado una colaboración que ningún fanático de los juegos de pelea vio venir. Ya que, SNK ha anunciado la apertura de un nuevo estudio de desarrollo y nombra a Katsuhiro Harada como representante. Harada, tras una trayectoria de más de 30 años en la que fue pieza fundamental para el crecimiento de la cultura de los juegos de pelea, se une ahora una de las compañías insignia del genero de juegos de pelea.

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VS Studio es el nombre de la nueva casa de Harada

VS Studio, es una subsidiaria de SNK establecida el 1 de mayo de 2026 bajo el liderazgo de Harada como Director Representante y CEO. Según el comunicado oficial de SNK, el nombre «VS» conlleva múltiples significados, desde la referencia a la división de desarrollo (Video Game Soft) hasta conceptos como «Visionary Standard» y «Vanguard Spirit», simbolizando un reto a la tradición.

Katsuhiro Harada detalló la filosofía de su estudio de desarrollo de videojuegos de la siguiente manera:

La filosofía de VS Studio es ‘Más allá de la tradición, diseñado para la perfección’. Combinaremos tecnología, sensibilidad y experiencia de clase mundial para alcanzar la excelencia definitiva. Establecimos este estudio para dar vida a esa visión”.

Por su parte, Yasuyuki Oda, vicepresidente de SNK Studios, expresó: “Durante mucho tiempo hemos conversado sobre un escenario hipotético de trabajar juntos y ahora, ese sueño se ha hecho realidad. No tengo duda de que las cosas se pondrán más emocionantes que nunca”.

[Press Release]

SNK Announces Establishment of New Studio Led by Katsuhiro Harada

Katsuhiro Harada Appointed as Representativehttps://t.co/sTb4GHFcDH pic.twitter.com/d0VeKe0RM4 — SNK GLOBAL (@SNKPofficial) May 12, 2026

¿Qué podrán esperar los fanáticos de SNK y de los juegos de pelea de esta unión entre Harada y SNK para crear VS Studio?

La llegada de Harada a SNK abre un abanico de posibilidades para la compañía, pero en especial para la imaginación de los fanáticos de los juegos de pelea. Dada la experiencia de Harada en el manejo de entornos y personajes tridimensionales, es inevitable proyectar este conocimiento sobre franquicias de SNK que han explorado el terreno del 3D en el pasado. Por ejemplo, la saga Maximum Impact (spin-off de The King of Fighters), Fatal Fury: Wild Ambition, Samurai Shodown 64 (o Zen) o el experimental Buriki One son algunas de las sagas que podrían tener un regreso a cargo de VS Studio.

Aunque los planes específicos sobre juegos o proyectos donde estará involucrada Harada con VS Studio aún están por decidirse, la infraestructura de esta nueva subsidiaria apunta a fortalecer las capacidades de desarrollo de SNK. Cabe resaltar, que la desarrolladora japonesa se encuentra actualmente trabajando en un ARPG ambientado en el universo de Samurai Shodown, en un nuevo Art of Fighting y en el regreso de la franquicia Metal Slug.

Fuente: comunicado de prensa de SNK