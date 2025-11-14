SNK reduce su capital en un 80% ¿Qué puede significar esta reconfiguración financiera?

El 2025 ha sido un año donde SNK ha potenciado como nunca el lanzamiento y estrategia de mercadeo de sus juegos. Adicionalmente, este año, la otrora compañía de Osaka anunció un acuerdo de tres años para que Fatal Fury: City of the Wolves este presente en la Esports World Cup e inyectó una gran suma de capital para la bolsa de premios de su circuito competitivo, el SNK World Championship. Sin embargo, un reciente anuncio corporativo ha generado interrogantes sobre la salud financiera de SNK. Según un informe de Gamebiz en Japón, la compañía planea una importante reestructuración de capital.

¿Qué sabemos de la reconfiguración financiera de SNK?

El medio japonés indica que SNK reducirá su capital y reservas del mismo en hasta 8.097 millones de yenes (aproximadamente $52.39 millones dólares). Dado que el capital de la empresa se listó en 10.013 millones de yenes en 2019, esta reducción podría ascender —de concretarse al máximo— a cerca del 80% de sus fondos operativos totales, devolviendo a SNK a niveles previos a 2019. Aunque a primera vista la medida parece preocupante, el significado exacto de este movimiento corporativo, que aún no tiene una explicación oficial, es objeto de especulación.

¿Qué puede significar esta reconfiguración financiera de SNK?

Una posible razón es la reestructuración corporativa tras la adquisición de una participación de control del 96% por parte de Arabia Saudita en 2022. La reducción de capital puede tener varios propósitos, como la recompra de acciones, la distribución de activos, el aumento del valor para los accionistas o el pago de deudas. Así que estos cambios, podrían significar un intento de Arabia Saudita de consolidar su control o que SNK esté lidiando con grandes pérdidas. No obstante, el mismo informe de Gamebiz también señala que SNK registró una esperanzadora ganancia neta de 12.7 mil millones de yenes en su anterior año fiscal.

A pesar de la ambiciosa campaña de mercadeo de Fatal Fury: City of the Wolves —que incluyó patrocinios en eventos de boxeo y la colaboración con influencers— las cifras de ventas posteriores al lanzamiento siguen siendo desconocidas. Sumado a esto, la renuncia del CEO de SNK a principios de año añade un panorama de incertidumbre en sus fanáticos. A pesar de todo, la compañía mantiene sus planes de expansión. Ya que, los premios de del próximo SNK World Championship serán iguales a los de este año. Adicionalmente, la compañia invirtió en la productora Arena SNK Studios y está desarrollando al menos dos nuevos títulos. Un juego de Art of Fighting y un RPG de acción ambientado en el universo de Samurai Shodown. En última instancia, aunque la reducción de capital podría limitar futuras expansiones costosas, los proyectos y el desarrollo en curso no parecen estar en peligro inmediato.

Vía: Eventhubs