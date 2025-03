SNK revela Chain Reaction, el opening de Fatal Fury: City of the Wolves

Mientras, los fanáticos de SNK esperan el anuncio de la segunda beta de Fatal Fury: City of the Wolves, SNK, ha revelado un video musical ambientado con la canción Chain Reaction. Esta canción la hemos escuchado a lo largo de todos los adelantos de presentación del juego y con este video se confirma como es la versión final del opening de Fatal Fury: City of the Wolves.

Junto al lanzamiento oficial del tema principal u opening de Fatal Fury: City of the Wolves, el equipo de sonido de SNK, compartió el siguiente mensaje:

“La canción, muy acorde con este capítulo de la saga de los Lobos Hambrientos, se creó pensando tanto en la imagen de los lobos como en el destino. Espero que disfruten escuchándola mientras pelean por las calles de Southtown.”

¿Cuáles son todos los personajes que Fatal Fury: City of the Wolves?

La fecha de lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves está programada para el 24 de abril de 2025. Los jugadores podrán disfrutar el nuevo Fatal Fury en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Steam y Epic Games Store. El juego se ofrecerá como un paquete de edición especial que incluye el juego base y el pase de temporada 1 por un precio de $244.00 COP.

Lista de personajes de Garou: Mark of the Wolves que regresan en Fatal Fury: City of the Wolves:

Personajes clásicos de Fatal Fury presentes en City of the Wolves:

Personajes que debutan en Fatal Fury: City of the Wolves:

Lista de personajes DLC del pase de temporada 1 de Fatal Fury: City of the Wolves:

Andy Bogard – lanzamiento verano 2025

Ken Masters – lanzamiento verano 2025

– lanzamiento verano 2025 Joe Higashi – lanzamiento final del 2025

Chun Li – lanzamiento invierno 2025

– lanzamiento invierno 2025 Mr. Big – lanzamiento inicios del 2026

Fuente: SNK