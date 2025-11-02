Videojuegos

SNK revela que esta semana llega Chun-Li a Fatal Fury: City of the Wolves

La mujer más fuerte del universo de Street Fighter llegará a Fatal Fury: City of the Wolves la próxima semana.

Durante el ultimo día del SNK World Championship, la desarrolladora japonesa reveló un nuevo tráiler de Fatal Fury: City of the Wolves, el cual revela que la fecha de llegada de Chun-Li al juego está más cerca de lo que pensamos.

¿Cuál es ala fecha de lanzamiento de Chun-Li en Fatal Fury: City of the Wolves?

Antes de las finales de Fatal Fury: City of the Wolves entre Laggia y G01, SNK reveló que Chun-Li, el cuarto personaje de la primera temporada de Fatal Fury: City of the Wolves, llegará el próximo miércoles 5 de noviembre. Anteriormente, SNK ya había revelado un tráiler de jugabilidad de Chun-Li y un tráiler animado dirigido por Masami Obari. Nosotros, ya tuvimos la oportunidad de probar a Chun-Li y en el siguiente enlace encontrarán nuestra opinión sobre Chun-Li, el nuevo personaje DLC de Fatal Fury: City of the Wolves.

Para conocer todos los resultados de los torneos del SNK World Championship 2025, el mundial de juegos de la otrora compañía de Osaka, les recomendamos seguir el siguiente enlace. Además, si son jugadores de Street Fighter 6, les contamos que han lanzado nuevos códigos de color EX para Akuma y Guile, los cuales pueden consultar en el siguiente enlace.

Resultados del torneo (Top 8) de Fatal Fury: City of the Wolves en SNK World Championship 2025

1. Reject|Laggia (Hotaru)
2. DFM|o1 (Marco, Kain)
3. T1|ZJZ (Hotaru)
4. Falcons|Xiaohai (Hotaru)
5. ZEDI|Lokof (Marco)
5. Mi2ha4 (Hotaru)
7. Falcons|E.T. (Hokutomaru)
7. Dany «El Maza» (Billy)

