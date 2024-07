SNK Vs. Capcom SVC Chaos – Reseña

Desde inicios del 2022, SNK ha relanzó —como parte de la Neo Geo Pocket Color Selection— los primeros juegos de su colaboración con Capcom. Sin embargo, no fue sino hasta este año que SNK de forma inadvertida —durante EVO 2024— anunció el relanzamiento del tercer juego del ‘crossover’ con Capcom desarrollado en el 2003 por Playmore. Este título lanzado originalmente en el año 2003 para la placa arcade Neo Geo MVS es SNK Vs. Capcom SVC Chaos. Así que en nuestra reseña analizaremos las novedades y añadidos que SNK y Code Mystics han agregado al título que ya esta disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC vía GOG y Steam.

Una plantilla de personajes variada, pero muy controvertida

En el 2003 era común ver a Ryu de Capcom enfrentándose a Kyo Kusanagi de The King of Fighters. Sin embargo, en el presente es Terry Bogard de Fatal Fury quien tiene el puesto de Kyo.

Desde su lanzamiento enarcade el 24 de julio del 2003, el grupo de personajes de SNK vs. Capcom: SVC Chaos fue un aspecto controvertido. El juego, desarrollado por —en ese entonces— SNK Playmore contó con un total de 36 personajes. Estos están divididos en 24 personajes seleccionables desde el inicio y 12 ocultos. La mayoría de los personajes de Capcom provienen de Street Fighter II. No obstante, hay excepciones como Hugo de Street Fighter III y Tessa de Red Earth. Por otro lado, los personajes ocultos incluyen adiciones inesperadas para la época. Estos personajes ocultos son Zero de Mega Man Zero, Demitri de Darkstalkers, Red Arremer de Ghosts ‘n Goblins y Violent Ken. Este es un personaje original creado para este juego, el cual Capcom ha usado en Project × Zone 2 y recientemente en Ultra Street Fighter II: The Final Challengers de Nintendo Switch.

En el relanzamiento de SNK Vs. Capcom SVC Chaos podemos jugar con todos los personajes sin trucos

Serious Mr. Karate es ahora un personaje secreto seleccionable con L1 en PlayStation, LB en control de Xbox en PC o L en Nintendo Switch.

En cuanto al grupo de peleadores del lado de SNK tenemos a los pilares de la compañía como Kyo Kusanagi, Iori Yagami, Terry Bogard y Mai Shiranui. Adicionalmente, se encuentran otros personajes de KOF como Choi Bounge y Mr. Karate de Art of Fighting. La franquicia Samurai Shodown también hace acto de presencia en este ‘crossover’ con Earthquake y Shiki, un personaje proveniente del juego de 1997 Samurai Shodown 64. En cuanto al grupo de personajes ocultos de SNK destacamos la presencia de Orochi Iori, Goenitz —jefe de KOF 96’—, Geese Howard de Fatal Fury, Mars People de Metal Slug y la versión de la diosa Athena del juego homónimo de SNK del año 1986. La versión del 2024 desarrollada por Code Mystics todos los personajes están disponibles y no hay necesidad de códigos u otros métodos para jugar con ellos.

Un sistema de combate sencillo y poco original

El relanzamiento de SNK Vs. Capcom SVC Chaos cuenta con un visor de ‘hitbox’, esperamos ver esta opción implementado en otros juegos del genero a futuro.

SNK Vs. Capcom SVC Chaos, a diferencia de los dos juegos desarrollados por Capcom, utiliza un único sistema de combate. Este es similar al sistema de combate de los juegos de la franquicia The King of Fighters, pero con algunas modificaciones y elementos propios. El juego utiliza un esquema de cuatro botones, dos puños y dos patadas. Sin embargo, los golpes medios —fundamentales en los juegos de Capcom— pueden ser ejecutados con la palanca direccional en diagonal atrás más el puño o la patada fuerte.

Cada jugador cuenta con un movimiento Exceed. Este es un movimiento especial poderoso que solo se puede realizar una vez por ronda cuando el jugador tiene la mitad de la barra de vida.

El «Groove Power Gauge» es una barra de energía de tres niveles que se llena al atacar o defender. Cuando la barra alcanza el nivel 1 o 2, los jugadores pueden realizar Super Movimientos, contraataques mientras se defiende o esquivar mientras se defiende. Al momento de completar los tres niveles inicia la «MAX Activation». Cuando esto sucede la barra de Groove se convierte en un temporizador. Durante este tiempo, el jugador puede cancelar cualquier ataque, movimiento especial o Super Movimiento a voluntad. Adicionalmente, SNK Vs. Capcom SVC Chaos cuenta con el «Front Grand Step». Esta mecánica permite al luchador saltar hacia el oponente y cancelar el salto con un ataque básico. También se puede realizar mientras se defiende, consumiendo un nivel de la barra de energía.

Este es un ejemplo de combos sencillos. Sin embargo, hay otros que requieren de un ‘timing’ y ejecución más estrictos.

Novedades del relanzamiento de SNK Vs. Capcom SVC Chaos

Las presentaciones especiales y los logros —que son una novedad del relanzamiento— son una razón para rejugar SNK Vs. Capcom SVC Chaos.

El relanzamiento de SNK vs. Capcom: SVC Chaos en plataformas modernas llega con una serie de novedades que buscan mejorar la calidad de vida del jugador. Una de estas novedades es la implementación del rollback netcode en el modo en línea. Este ‘rollback’ es similar al de otros juegos desarrollados por Code Mystics, cómo KOF 2002 UM. Gracias a esto las partidas en línea son fluidas.

Podemos crear particas u torneos ‘baneando ‘ a los personajes más rotos.

Por otro lado, la inclusión de una galería llena de arte conceptual, ilustraciones promocionales y otros materiales relacionados con el desarrollo del juego es un regalo para los fanáticos de la franquicia. Esta galería ofrece diseños de personajes, bocetos de escenarios y otros detalles interesantes. Por último, el modo entrenamiento brinda a los jugadores las herramientas necesarias para perfeccionar sus habilidades y estrategias. Esto gracias a la visualización de hitboxes y datos de daño. Lo anterior permite un análisis detallado de los movimientos y combos.

Reseña hecha con una copia digital para Steam de SNK Vs. Capcom SVC Chaos provista por SNK. El juego también está disponible para Nintendo Switch y PlayStation 4.