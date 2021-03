En la década de los noventa, Capcom y SNK dominaban el mercado de los juegos de pelea. Sin embargo, la historia de cómo estas dos empresas decidieron hacer un ‘crossover’ entre sus franquicias es un misterio. Ahora, el primer juego de este mítico acuerdo llamado SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium llega a Nintendo Switch como parte de la Neo Geo Pocket Selection.

Portada de la revista Arcadia número cinco de octubre del 2000.

La leyenda cuenta que en un número de la revista Monthly Arcadia, la cual cubrió los juegos The King of Fighters 98 y Street Fighter Zero 3, los lectores malinterpretaron un título en la portada que decía KOF Vs SF. A raíz de esto —y de los problemas económicos que SNK enfrentaba en esa época— Takashi Nishiyama, productor de la franquicia KOF, se acercó a Yoshiki Okamoto (Gun.Smoke) de Capcom. Según Nishiyama, en una entrevista al portal 1up.com, él le propuso a Okamoto un proyecto donde ambas partes se verían beneficiadas usando las franquicias de juegos de pelea de ambas compañías. Lo demás ya es historia. En NSFW, uno de los programas de GamerFocus, tocamos a fondo el tema del génesis de esta franquicia.

Es así que es momento de conocer el primer fruto de la unión de estas dos empresas de juegos de pelea más emblemáticas de la década de los noventa, en nuestra reseña de SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium para Nintendo Switch.

Un grupo de personajes más variado que el visto en la primera versión de arcade

A simple vista el sistema de combate de SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium es similar al visto en SNK Gals’ Fighters, Fatal Fury: First Contact, The Last Blade: Beyond the Destiny u otros juegos de pelea vistos en la portátil de SNK. La gran diferencia en su jugabilidad radica en los tres estilos de lucha y la cantidad de personajes que podremos elegir para iniciar nuestra pelea. Antes de escoger uno de estos modos, los jugadores deberán decidir si eligen a un solo personaje, una pareja o un equipo de tres luchadores como en la franquicia KOF.

Lo anterior, a diferencia de los juegos de Capcom para Naomi y Dreamcast, no afecta el daño que reciben o infringen nuestros personajes. Adicionalmente, The Match of the Millennium permite elegir entre tres estilos de lucha. Cada uno de estos tiene características especiales de las franquicias de Capcom o SNK.

Average : un estilo inspirado en la saga Street Fighter Alpha, en el cual los jugadores podrán incrementar el poder de sus ‘Super Impact Blast’ para incrementar el daño.

: un estilo inspirado en la saga Street Fighter Alpha, en el cual los jugadores podrán incrementar el poder de sus ‘Super Impact Blast’ para incrementar el daño. Counter : este estilo, inspirado en la franquicia insignia de SNK, permite hacer un golpe mientras se evade al enemigo. Adicionalmente, los jugadores -presionando los dos botones y la palanca hacia abajo- podrán cargar su barra de ‘Maximum’.

: este estilo, inspirado en la franquicia insignia de SNK, permite hacer un golpe mientras se evade al enemigo. Adicionalmente, los jugadores -presionando los dos botones y la palanca hacia abajo- podrán cargar su barra de ‘Maximum’. Rush : este modo tiene un poco de ambas empresas, en especial de Capcom, y le permite a los jugadores acceder a un «chain combo». Al tener los tres puntos de la barra cargados se podrán hacer ‘Super Impact Blast’ en cualquier momento.

La versión original de SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium, les permitía a los jugadores compartir datos con otros juegos de Neo Geo Pocket Color y Dreamcast para adquirir puntos y hacer menos tediosa la labor de desbloquear luchadores y habilidades.

SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium tiene mucho contenido para tan solo 8MB

En el modo ‘Olympic’, los jugadores encontrarán a otros personajes como Rimururu de Samurai Shodown, Felicia de Darkstalkers, Fio de Metal Slug y Arthur de Ghost ‘n Goblins entre otros.

A diferencia de los otros juegos de lucha de la Neo Geo Pocket Selection, SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium tiene mucho contenido adicional para ser un juego de sistema a 16-bit e incluso para los estándares actuales del género. Es así que los jugadores deberán luchar para desbloquear ocho personajes. Estos podrán estar disponibles una vez revelemos su silueta al atravesar el modo ‘Tourney’ con los personajes de Capcom o SNK. Otros elementos desbloqueables son habilidades especiales, que se pueden comprar en el modo ‘Olympic’.

En el modo ‘Olympic’ podremos encontrar los clásicos modos de supervivencia, ‘time attack’ y unos minijuegos protagonizados por personajes de cada una de las compañías protagonistas del juego.

En este modo podemos recolectar puntos ‘Vs’, los cuales reunimos al participar en las disciplinas. Estas están compuestas de algunos modos clásicos de los juegos de lucha y minijuegos de ritmo (Cat Walk), disparos (Target 9) y coordinación (Blade Arts y Ghost Trick). Con los puntos ‘Vs’ que recolectamos en estas actividades podremos comprar ‘Master Skills’ para nuestros personajes. Las ‘Master Skill’ son movimientos súper especiales icónicos como el ‘Demon Blaze End!’ de Iori Yagami o el ‘Shin Shoryuken’ de Ryu. Desafortunamente, al no tener la posibilidad de interconectar la versión moderna con otros juegos, el proceso de compra de estos movimientos especiales es lento y algo tedioso.









El manual tiene un gran diseño de personajes.

SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium 8/10 Nota Lo que nos gustó - Variedad en la plantilla de selección de personajes.

- Mucho contenido desbloqueable.

- Los minijuegos del modo 'Olympic'. Lo que no nos gustó - No hay juego local con otra consola ni en línea.

- El proceso para desbloquear personajes y habilidades es largo y tedioso. En resumen SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium es un juego que para ser de una consola de 16-bit, tiene una gran cantidad de contenido y trata con mucho cuidado los personajes y las referencias de cada una de las franquicias de SNK y Capcom presentes. Adicionalmente, el título de Neo Geo Pocket Color tiene una plantilla de personajes variada y con franquicias que no llegaron a aparecer en el primer juego para Dreamcast y arcade. Esto sumado a la gran cantidad de contenido que tiene hace que SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium sea el juego más sólido de la Neo Geo Pocket Selection en Nintendo Switch.

Reseña hecha con una copia digital de SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium para Nintendo Switch brindada por SNK.