SNK World Championship (SWC) 2025: estas son las llaves de las finales que se vivirán en Dreamhack Atlanta

Las llaves o brackets de SNK World Championship (SWC) 2025 ya están disponibles junto a los cupos para los LCQ.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
El SNK World Championship 2025 es en una semana, y con ello, la última llamada para los competidores que buscan un lugar en el mundial de juegos de Shin Nihon Kikaku. El torneo, que se celebrará bajo el marco de DreamHack Atlanta del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025, ha anunciado la estructura final del evento y nueva información sobre la disponibilidad de cupos disponibles para el Last Chance Qualifier (LCQ).

¿Cuántos cupos estarán disponibles para el Last Chance Qualifier (LCQ) de cada uno de los torneos del SNK World Championship (SWC) 2025?

El mayor cambio que sufrió SNK World Championship (SWC) 2025 proviene de la organización de cupos disponibles para la fase de Last Chance Qualifier (LCQ). Ya que, debido a problemas que SNK describe como “circunstancias fuera de control”. Sin embargo, en muchos de los casos a los jugadores se les fue negada su visa de entrada a territorio norteamericano. Debido a esto, un número reducido de jugadores ya clasificados no podrá asistir al evento final en Atlanta.

Para asegurar que las llaves finales estén completas y mantener el alto nivel de competitividad, SNK tomó la decisión de abrir cupos adicionales en los LCQ. Gracias a esto, aquellos jugadores que se puedan presentar en Dreamhack Atlanta podrán tener la oportunidad final para clasificar y competir por una tajada de la bolsa de premios que asciende a $4.1 millones de dólares.

JuegoCupos abiertos para el LCQ
Fatal Fury: City of the Wolves5 Slots
The King of Fighters XV4 Slots
Samurai Shodown5 Slots
La organización del SNK World Championship (SWC) 2025 ha declarado que no agregarán más cupos al LCQ, así alguno de los jugadores ya clasificados no pueda asistir al evento.

¿Cuáles son las llaves o brackets de los torneos del SNK World Championship (SWC) 2025?

Adicionalmente, SNK, reveló las llaves de las finales de cada uno delos torneos del evento:

The King of Fighters XV:

SNK World Championship (SWC) 2025: estas son las llaves de las finales que se vivirán en Dreamhack Atlanta
RocklandKyo es el único colombiano que participará en el evento y su primera pelea es contra Falcons Tamago de México.

Fatal Fury: City of the Wolves

SNK World Championship (SWC) 2025: estas son las llaves de las finales que se vivirán en Dreamhack Atlanta
El cupo de Madokula, el colombiano que ganó el cupo de la región Latinoamérica norte no pudo asistir y su cupo fue asiganado al LCQ.

Samurai Shodown

SNK World Championship (SWC) 2025: estas son las llaves de las finales que se vivirán en Dreamhack Atlanta

Fuente: SNK

