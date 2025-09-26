Sobre Deluxe ex es el próximo paquete de mejora de JCC Pokémon Pocket

The Pokémon Company anunció que el nuevo sobre de mejora especial, Sobre Deluxe ex, estará disponible en el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket desde la 1:00 am (hora Colombia) del 30 de septiembre de 2025, hasta la misma hora del 30 de octubre del 2025.

Nuevo sobre de mejora Sobre Deluxe ex

En el Sobre Deluxe ex, los jugadores encontrarán muchas de las cartas publicadas hasta la fecha en los sobres de mejora de JCC Pokémon Pocket, desde Genes Formidables hasta Manantial Oculto. Este sobre de mejora especial incluirá, además, todas las cartas de rareza ♦♦♦♦ publicadas en los sobres de mejora anteriores.

Cada Sobre Deluxe ex incluirá cuatro cartas, una de las cuales será de rareza ♦♦♦♦ o superior, por lo que tendrán otra oportunidad de conseguir algunas de las cartas más buscadas de las expansiones anteriores. Algunas cartas contarán con diseños holográficos paralelos o ilustraciones completamente nuevas que podrán agregar a su colección.

Mira un pequeño adelanto del Sobre Deluxe ex, desde el canal oficial en YouTube.

Próximos eventos

Además de la llegada del Sobre Deluxe ex, podrás disfrutar muy pronto de algunos eventos del juego.