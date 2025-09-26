Sobre Deluxe ex es el próximo paquete de mejora de JCC Pokémon Pocket

The Pokémon Company anunció que el nuevo sobre de mejora especial, Sobre Deluxe ex, estará disponible en el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket desde la 1:00 am (hora Colombia) del 30 de septiembre de 2025, hasta la misma hora del 30 de octubre del 2025.
Nuevo sobre de mejora Sobre Deluxe ex
En el Sobre Deluxe ex, los jugadores encontrarán muchas de las cartas publicadas hasta la fecha en los sobres de mejora de JCC Pokémon Pocket, desde Genes Formidables hasta Manantial Oculto. Este sobre de mejora especial incluirá, además, todas las cartas de rareza ♦♦♦♦ publicadas en los sobres de mejora anteriores.
Cada Sobre Deluxe ex incluirá cuatro cartas, una de las cuales será de rareza ♦♦♦♦ o superior, por lo que tendrán otra oportunidad de conseguir algunas de las cartas más buscadas de las expansiones anteriores. Algunas cartas contarán con diseños holográficos paralelos o ilustraciones completamente nuevas que podrán agregar a su colección.
Mira un pequeño adelanto del Sobre Deluxe ex, desde el canal oficial en YouTube.
Próximos eventos
Además de la llegada del Sobre Deluxe ex, podrás disfrutar muy pronto de algunos eventos del juego.
- Evento botín Raichu ex (de las 23:00 PDT del 5 de octubre, a las 22:59 PDT del 15 de octubre): podrán participar en partidas individuales para obtener sobres de promoción serie A vol. 13.
- Semana extra (de las 23:00 PDT del 11 de octubre, a las 22:59 PDT del 18 de octubre): podrán obtener relojes de arena de sobres y otras recompensas al completar las misiones de semana extra.
- Evento elección mágica (de las 23:00 PDT del 12 de octubre, a las 22:59 PDT del 22 de octubre): podrán conseguir las cartas de promoción de Shaymin y Absol. Durante este evento, habrá misiones disponibles en las que podrán conseguir cupones de evento.
- Aparición masiva de cartas holográficas paralelas (de las 23:00 PDT del 22 de octubre, a las 22:59 PDT del 28 de octubre): aparecerán cartas holográficas paralelas en las elecciones especiales y elecciones extra. También habrá misiones en las que podrán obtener cupones de tienda.