Todo sobre la llegada de Solid Snake a Rainbow Six Siege: fecha, skins de Metal Gear, actor de voz, tráileres y más

Los fanáticos de Metal Gear hemos sido tratados con mucho cariño en los últimos meses. Además de la llegada del ‘remake’ Metal Gear Solid Delta: Snake Eater también recibimos noticias sobre una nueva colección de juegos que incluye Guns of The Patriots, Peace Walker y Ghost Babel. No contentos con todo eso, tendremos a Solid Snake como un personaje controlable en la próxima temporada de Rainbow Six Siege, donde se unirá en una aventura con Sam Fischer de Splinter Cell.

El mejor agente de Fox-Hound llegará a este título multijugador el martes 3 de marzo de 2026 como parte de la temporada Operation Silent Hunt. Si quieren probarlo desde antes, pueden unirse al servidor de pruebas para darle una mirada desde el 17 de febrero.

También les tenemos un tráiler cinematográfico que revela que la apariencia de Solid Snake en Rainbow Six Siege estará basada en la que tenía en Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty y que su voz en inglés será la de David Hayter, el actor que lo interpretó desde Metal Gear Solid hasta Metal Gear Solid 4.

Como operador, Snake podrá usar su radar Soliton MKIII con una interfaz que nos resultará muy familiar para ubicar la posición de los enemigos (incluyendo la dirección en la que miran). Sus armas principales serán la pistola TACIT .45 con silenciador, el Rifle de asalto F2 y el rifle de francotirador PMR90A2. También tendrá la habilidad de recargar su gadget secundario a mitad de la partida de los cuerpos de enemigos y aliados caídos.

Pueden verlo en acción usando todas sus herramientas en el siguiente video explicativo. Tristemente, está solo en inglés.

La colaboración entre Metal Gear y Rainbow Six no se limita a la llegada de Snake como operador, pues tendremos un pase en el que podremos conseguir objetos cosméticos inspirados en la serie de Konami entre los que también se encuentran una skin de Psycho Mantis y otra apariencia para Snake inspirada en la que tiene en el primer MGS.

Además tendremos disponibles en la tienda apariencias inspiradas en otros personajes de la saga como Meryl, Gray Fox y Revolver Ocelot.

Rainbow Six Siege está disponible para las consolas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam, Epic Games Store y Ubisoft Connect.