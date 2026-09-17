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Solo Leveling: Karma, Netmarble detalla la jugabilidad y comparte un tráiler cinematográfico en TGS 2026

En TGS 2026, Netmarble ha revelado nuevos detalles sobre la historia de Sung Jinwoo durante la Guerra de los Monarcas.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Netmarble ha revelado —durante el primer día de Tokyo Game Show 2026— dos nuevos avances de Solo Leveling: Karma. El primer es un tráiler enfocado a revelar novedades de su jugabilidad y el segundo es un avance cinematográfico del juego de rol de acción y estilo roguelite Solo Leveling: Karma desarrollado por Netmarble.

Anuncios de Solo Leveling: Karma en TGS 2026

Por un lado, el vídeo enfocado en la jugabilidad muestra las mecánicas generales y el bucle que experimentaran los jugadores en Solo Leveling: Karma. Además, se destacan los diferentes estilos de combate de los Cazadores y las Sombras en el campo de batalla. Por otro lado, el segundo tráiler destacar por ofrecer más detalles sobre la historia situandola durante una brecha temporal del webtoon original que aún no ha sido adaptado al anime.

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Es así que la historia de Solo Leveling: Karma abarca la Guerra de los Monarcas que se extiende por 27 años. Los jugadores seguirán la solitaria lucha de Sung Jinwoo dentro de esta la brecha dimensional. En ella se enfrentarán a cazadores corrompidos por un poder antinatural mientras surge la incógnita sobre quién los controla desde las sombras. Cabe resaltar que el video de apertura del juego contó con la animación de A-1 Pictures, bajo la dirección creativa y guiones gráficos de Yūya Horiuchi y Yoshihiro Kanno, quien también fungió como director de acción. Asimismo, Tomoko Sudo participó como diseñador de personajes y shibito ocupó el rol de director de animación.

¿Cuándo sale Solo Leveling: Karma?

Solo Leveling: Karma, Netmarble detalla la jugabilidad y comparte un tráiler cinematográfico en TGS 2026

Solo Leveling: Karma está programado para lanzarse este año y estará disponible tanto para dispositivos móviles como para PC vía Steam. El juego cuenta con la participación del estudio A-1 Pictures, el cual fue el encargado de animar el video de apertura del juego. En esta animación participaron Yūya Horiuchi y Yoshihiro Kanno como directores creativos y artistas del guion gráfico, Tomoko Sudo en el diseño de personajes, shibito como director de animación y Yoshihiro Kanno en la dirección de acción. Solo Leveling: Karma adapta el webtoon escrito por Chugong e ilustrado por el fallecido artista DUBU, cuya primera temporada de anime se estrenó en enero de 2024.

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Fuente: Solo Leveling: KARMA | OFFICIAL

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