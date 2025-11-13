Solo Leveling: KARMA, Netmarble presenta el opening del juego en G-STAR 2025

Para nadie es un secreto que la obra Solo Leveling ha robado la atención del público en occidente. Gracias a esto, a mitad de año conocimos dos nuevos proyectos que tendrá la franquicia. El primero de ellos es una adaptación al live action a cargo de Netflix. Mientras que el segundo es un nuevo juego desarrollado por Netmarble. Este es Solo Leveling: KARMA y para celebrar la presencia del título en G-STAR 2025 han revelado dos nuevos videos.

Shibito es el director de animación y Yoshihiro Kanno ha sido acreditado como el director de las secuencias de acción.

El primer video muestra el opening de Solo Leveling: KARMA, el cual usa escenas del anime y cuenta con algunas nuevas a cargo de la filial de A-1 Pictures —mismo estudio a cargo de la adaptación al anime— con sede en Fukuoka Studio. Yūya Horiuchi y Yoshihiro Kanno fueron los guionistas gráficos y directores creativos de la secuencia de apertura y Tomoko Sudo es la diseñadora de personajes.

¿Cuál es la historia de Solo Leveling: KARMA?

En cuanto a la historia de Solo Leveling: KARMA, en uno de los adelantos Jinwoo narra: «He perdido a demasiadas personas en esta guerra. Para recuperar a las personas que perdí, retrocedí en el tiempo para comenzar la guerra de nuevo». La historia abarca un periodo de 27 años, tiempo en el que el protagonista, Sung Jinwoo, se enfrenta a los Monarcas para impedir la destrucción de la Tierra. Este extenso conflicto se desarrolla en una «Brecha Dimensional» y se centra en el uso que hace Jinwoo de la «Copa de la Reencarnación» para retroceder en el tiempo y cambiar el destino. Este será un relato que busca expandir la historia con un relato original que se desarrolla en un espacio de tiempo no explorado por la obra original, pero levemente referenciado en el epílogo de Igris de la novela ligera.

El adelanto termina con un acalorado enfrentamiento entre Jinwoo y Goto Ryuji.

El segundo video muestra algunas escenas con el motor del juego y también un poco de acción del mismo. En cuanto a su jugabilidad, la perspectiva isométrica de Solo Leveling: Karma se inspira en títulos de rol de acción roguelike como Hades o Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate.

¿Cuándo sale la tercera temporada del anime de Solo Leveling?

La tercera temporada del anime de Solo Leveling no ha sido anunciada. Sin embargo, en el opening del juego vemos algunas imágenes de lo que podría ser el siguiente arco argumental que sería adaptado. Por el momento, lo más prudente esperar a que A1-Pictures lance la temporada final de Mashle . Ya que, una vez pase esto, es muy probable que podamos tener nuevas noticias sobre la tercera temporada de Solo Leveling.

Arcos argumentales que podrían ser adaptados en la tercera temporada

Arco de contratación: este es el arco argumental número 14 de Solo Leveling, el cual inicia en el webtoon en el capítulo 108 y culmina en el 110. Mientras que en la novela este arco inicia en el capítulo 127 y se extiende hasta el 135.

este es el arco argumental número 14 de Solo Leveling, el cual inicia en el webtoon en el capítulo 108 y culmina en el 110. Mientras que en la novela este arco inicia en el capítulo 127 y se extiende hasta el 135. Arco del gremio Ahjin: este es el arco argumental número 15 de Solo Leveling, el cual inicia en el webtoon en el capítulo 111 y culmina en el 122. Mientras que en la novela este arco inicia en el capítulo 136 y se extiende hasta el 150.

este es el arco argumental número 15 de Solo Leveling, el cual inicia en el webtoon en el capítulo 111 y culmina en el 122. Mientras que en la novela este arco inicia en el capítulo 136 y se extiende hasta el 150. Arco de la mazmorra doble: este es el arco argumental número 16 de Solo Leveling, el cual inicia en el webtoon en el capítulo 123 y culmina en el 131. Mientras que en la novela este arco inicia en el capítulo 150 y se extiende hasta el 164.

este es el arco argumental número 16 de Solo Leveling, el cual inicia en el webtoon en el capítulo 123 y culmina en el 131. Mientras que en la novela este arco inicia en el capítulo 150 y se extiende hasta el 164. Arco de la crisis en Japón: este es el arco argumental número 17 de Solo Leveling, el cual inicia en el webtoon en el capítulo 132 y culmina en el 139. Mientras que en la novela este arco inicia en el capítulo 165 y se extiende hasta el 182.

este es el arco argumental número 17 de Solo Leveling, el cual inicia en el webtoon en el capítulo 132 y culmina en el 139. Mientras que en la novela este arco inicia en el capítulo 165 y se extiende hasta el 182. Arco de Guerra de los Monarcas: este es el arco argumental número 18 de Solo Leveling, el cual inicia en el webtoon en el capítulo 140 y culmina en el 149. Mientras que en la novela este arco inicia en el capítulo 183 y se extiende hasta el 199.

Vía: Gematsu