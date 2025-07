Solo Leveling: Karma será un nuevo juego para PC y teléfonos móviles

Apenas han pasado un par de meses desde el lanzamiento del primer juego basado en esta serie de manhwa y anime y ya tenemos noticias de otro más. Les presentamos a Solo Leveling: Karma, un nuevo juego desarrollado por el estudio surcoreano NetMarble y que no solo podremos probar en teléfonos y otros dispositivos móviles, sino también en PC.

Pueden ver el tráiler de este nuevo título a continuación, cortesía del canal oficial de este juego en YouTube.

Según la descripción oficial, este juego será protagonizado por Sung Jinwoo en una nueva guerra solitaria que cubrirá el misterioso espacio de 27 años del que no se habla ni en el anime ni en el manhwa original. Como pueden ver por las pequeñas secciones de jugabilidad del tráiler, será un ‘roguelike’ (más bien un ‘roguelite’) que visualmente nos hizo pensar en Hades.

Netmarble aún no reveló cuál será la fecha oficial de lanzamiento de su nuevo juego Solo Leveling: Karma y a pesar de que llegará a PC, aún no tiene una página en Steam que nos permita agregarlo a nuestra lista de deseados. Lo que sí pueden hacer es visitar su página web oficial, aunque todavía no hay mucho allí.