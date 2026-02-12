Videojuegos

Cómo abrir la presa en el capítulo 2 de Crisol: Theater of Idols

Que buena presa.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Cuando nos acercamos al final del capítulo 2 de Crisol: Theater of Idols tenemos que resolver un acertijo para abrir una presa y así llegar a otro de los capataces, así que les vamos a compartir una guía explicándoles cómo hacerlo.

Cuando lleguemos a este punto, tenemos que mover las diferentes partes de la puerta de la presa. Algunas se mueven independientemente, pero otras se mueven junto a otras, lo cual complica el asunto. Asumiendo que las puertas comiencen en la misma posición para todos los jugadores (tenemos que confirmar esto), estos son los movimientos que deben hacer desde el comienzo o tras seleccionar la opción de reiniciar.

Primero movemos la quinta y última sección de la puerta de modo que quede como se ve en la captura.

En segundo lugar giramos la sección de la mitad para que la tercera y cuarta partes de la puerta queden así.

Ahora movemos la segunda sección de modo que la puerta quede igual a las anteriores.

Ya casi terminamos. Ahora giramos la primer sección para que estas tres partes de la puerta queden hacia arriba.

¡Listo! Ahora solo tenemos que mover la cuarta sección hasta que toda la puerta quede hacia arriba y poder pasar.

Tras hacer esto, terminamos de solucionar el acertijo para abrir la presa y tendremos acceso al otro lado para poder absorber el último capataz y continuar con la historia de Crisol: Theater of Idols.

