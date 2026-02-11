Solución al acertijo del coctel ‘Tres sirenas’ en El Cuerno Albino de Crisol: Theater of Idols

El último acertijo que tenemos que resolver antes de terminar el capítulo 1 de Crisol: Theater of Idols es el del coctel ‘Tres sirenas’ que tenemos que preparar en El Cuerno Albino y aquí les vamos a dar una guía con la solución.

Las pistas que tenemos para resolver este puzle son la imagen de las bebidas que revela que Capea es el licor azul, Algas es el licor verde y Medusa es el licor rosé y la receta en sí:

4 partes de ginebra Capea

3 partes de Medusa

2 partes de licor de algas

Una vez hayamos completado todas las misiones del Distrito de la Sirena y obtenido los tres medallones, podemos activar la maquinaria y comenzar a mezclar los licores.

La mezcladora funciona así. Abrir la llave de arriba llenará el contenedor correspondiente completo y al usar la llave de abajo se vaciarán los tres contenedores una unidad a la vez. Tomando eso en cuenta, debemos solucionar este acertijo de Crisol: Theater of Idols preparando el coctel de acuerdo a la siguiente guía:

Llenamos el contenedor de la mitad (licor de algas) y vaciamos una unidad.

Llenamos el contenedor de la derecha (medusa) y vaciamos una unidad.

Llenamos el contenedor de la izquierda (Capea) y vaciamos una unidad.

¡Listo! El coctel Tres sirenas está preparado y para terminar de solucionar este acertijo solo tenemos que operar la palanca de la derecha y podremos continuar con la historia de Crisol: Theater of Idols.