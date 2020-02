En 2014, el estudio independiente canadiense Vagabond Dog nos presentó un curioso juego llamado Always Sometimes Monsters. Este era un título de rol en el que tomábamos control de un escritor dispuesto a arruinar el matrimonio del amor de su vida con otra persona. Para lograrlo, teníamos que buscar la forma de ganar dinero para continuar viajando hasta nuestro destino. Podíamos hacer tareas aburridas para ello, pero era más fácil tener una ‘moralidad’ relajada. Así es, también podíamos engañar y robar en nuestro camino. Nuestras acciones determinaban el destino de los personajes.

Always Sometimes Monsters fue publicado por Devolver Digital y llegó a PC, Mac, Linux, PlayStation 4 y dispositivos móviles. Ahora, casi siete años después, llegará su secuela con el confuso nombre Sometimes Always Monsters.

En esta ocasión nos encontraremos en el tour de promoción de nuestro más reciente libro y tendremos que lidiar con acusaciones de plagiarismo. Igual que en el juego anterior, lo más probable es que Sometimes Always Monsters nos impulse a ser ‘malas personas’. Es la clase de obra que nos pone a pensar en dilemas morales y si es cierto que el fin justifica los medios.

Podremos jugar este título a partir del 2 de abril de 2020. Inicialmente, solo podremos adquirirlo mediante el sitio web de Vagabond Dog, pero luego llegará a tiendas como Steam y GoG.

Fuente: Vagabond Dog