Song of Nunu: A League of Legends Story – Reseña

El universo de LoL ha crecido tanto que ese juego no lo puede contener. Incluso sus fanáticos aceptan que este MOBA no tiene una buena manera de contar las intrincadas historias de Runaterra y sus habitantes. Es por eso que estamos tan agradecidos por la iniciativa Riot Forge. Gracias a esta, estudios independientes nos han contado las historias de los personajes de LoL mediante excelentes juegos como Ruined King, The Mageseeker, Convergence y el nuevo Song of Nunu: A League of Legends Story, del que hablaremos en esta reseña.

En esta ocasión los focos están sobre Nunu y Willump. El joven Notai y el último de los yeti recorren las heladas tierras de Fréljord en busca de un gran tesoro y un pasado perdido.

Song of Nunu: A League of Legends Story es un juego de acción y aventura —más de aventura que de acción— que nos llega de la mano de Tequila Works. Este estudio español es el responsable de títulos como el intrigante The Sexy Brutale y el emotivo Rime, así que sabemos que el niño y su amigo yeti están en muy buenas manos.

La historia sigue la biografía que los jugadores de LoL ya conocen. Tras conocerse y hacerse amigos, Nunu y Willump comenzaron a recorrer Fréljord viviendo aventuras mientras buscan a la madre del pequeño Notai. Nunu ha comenzado a tener sueños en los que su madre le pide que busque algo llamado El Corazón del Azul en una “montaña alada”. Aunque el yeti se muestra algo renuente, juntos emprenden un viaje que revelará terribles secretos del pasado de estas tierras y les dejará conocer a otros campeones de LoL.

A nivel de jugabilidad, este es un título bastante simple. Lo que más haremos será correr y saltar para escalar. Nunu puede arrojar bolas de nieve para activar algunos mecanismos y congelar a los enemigos en los poco comunes combates, los cuales son despachados por las poderosas garras de Willump. El niño también puede usar la flauta para resolver algunos puzles y hay ocasiones en que se baja de la espalda del yeti para realizar acciones por separado.

Estamos convencidos que en algún momento de su desarrollo, Song of Nunu: A League of Legends Story pretendía ser un título para dos jugadores al estilo de It Takes Two. Las diferencias entre Nunu, Willump, la forma en que los dos personajes colaboran para resolver acertijos y superar las batallas nos hacen pensar que fueron pensados para ser controlados por aparte. Finalmente no es así y este es un juego para un solo jugador. Funciona muy bien así, pero nos hubiera gustado disfrutarlo con otra persona a nuestro lado o en línea.

Eso es porque este título pone mucho énfasis en los temas de la amistad y la familia. Nunu y Willump estaban solos y tristes hasta que se encontraron en el momento en que más se necesitaban. Es hermoso ver la relación que formaron. Lo que resulta más interesante es ver los retos que enfrentan. El yeti le guarda secretos a su amigo, ya sea porque es doloroso hablar de ellos o porque Nunu es solo un niño y no cree que lo entienda. El pequeño Notai trata de ser comprensivo, pero hay puntos en que la confianza alcanza un límite.

Todos hemos guardado secretos por temor a herir a quienes más amamos y eso hace que la trama de este ‘spin-off’ de League of Legends resulte muy emocional. Algo que también lo ayuda mucho son las expresivas animaciones de los personajes. El doblaje al español de Latinoamérica también es fantástico. El joven Leo Garduza hace un trabajo maravilloso como Nunu que nos hace encariñarnos con el personaje de inmediato. Los gruñidos de Willump también transmiten muy bien sus emociones. Igual que en otros juegos de LoL, Martín Soto le pone la voz a Braum y resulta sumamente divertido.

La presentación del juego también es excelente. Aunque el estilo visual es muy similar al del juego principal, los modelos de Song of Nunu: A League of Legends Story resaltan la ternura de los personajes y los hacen aún más “bonitos”. No es un juego con grandes despliegues técnicos, pero luce y corre bien. La banda sonora también juega un papel muy importante teniendo en cuenta su relevancia en la cultura Notai. A veces pasa desapercibida, pero cuando le ponemos atención descubrimos lo bien que encaja con nuestro recorrido por el Fréljord.

Es una lástima que todo este bonito paquete y la emotiva historia se vean opacados por la falta de profundidad en la jugabilidad. Ya dijimos que es simple y eso está bien. El problema es que se vuelve repetitiva a pesar de lo corto que es el juego. No hay suficientes variaciones en los sistemas de escalar y el combate se vuelve tedioso y aburrido rápidamente. Tampoco nos gustó la parte final del juego, que de repente se enfoca en el sigilo.

El único elemento jugable de Song of Nunu: A League of Legends Story que ofrece algo de variedad son los puzles, los cuales son bastante buenos en general. Pero llega un punto en que también nos cansamos de tocar las mismas cuatro notas de siempre en la flauta de Nunu para llevar hielo mágico de un punto a otro.

Los controles tampoco son los mejores y eso se nota principalmente en los retos de salto. Hay secciones en que debemos congelar el agua para saltar y así descubrimos lo complicado que es mover a Willump en el aire. Debemos calcular con mucha precisión el salto desde antes de hacerlo. Es bueno que el juego nos lleve rápidamente a un punto de guardado, pero esto implica escuchar una y otras vez los mismos diálogos si morimos mucho en una sección. El combate es muy sencillo, pero sufre por la falta de una opción para apuntar a objetivos específicos.

Song of Nunu: A League of Legends Story es un juego bellísimo que disfrutarán incluso si no saben nada del universo de LoL. Los personajes son muy tiernos, carismáticos y la historia es muy bella. Los problemas que tiene de control pueden ser bastante molestos, pero vale la pena superarlos para seguir avanzando en la trama.

Somos muy fanáticos de Riot Forge y no podemos esperar para ver qué más sorpresas nos tendrán en el futuro. ¿A cuáles personajes de LoL les gustaría ver protagonizando sus propios juegos?

Song of Nunu: A League of Legends Story 7.6/10 Nota Lo que nos gustó - La adorable pareja de protagonistas.

- Su emotiva historia.

- Excelente doblaje al español latino.

- Expande el universo de League of Legends. Lo que no nos gustó - Los controles son imprecisos en ocasiones.

- El poco desarrollado sistema de combate.

- Algunas acciones se vuelven repetitivas.

- La sección final de sigilo. En resumen La iniciativa Riot Forge no para de ofrecernos muy buenas aventuras protagonizadas por personajes de LoL y Song of Nunu: A League of Legends Story es otro caso de éxito. La aventura de Nunu y Willump es emotiva, adorable, divertida y está llena de referencias que los fanáticos al MOBA van a adorar, pero se puede disfrutar incluso si no saben nada de otros juegos de Riot. Aunque lamentamos que sus mecánicas no tengan más profundidad y que el combate sea tan simple, es una experiencia muy bonita que los va a hacer querer abrazar un peluche tamaño real de cierto yeti.

Reseña hecha con una copia digital de Song of Nunu: A League of Legends Story para Steam brindada por Riot Games. Este juego también está disponible para Nintendo Switch y para PC mediante Epic Games Store y GOG.