Es verdad que los Juegos Olímpicos de Tokio ya no se van a celebrar en 2020, pero esta decisión no afectó para nada el lanzamiento de los videojuegos basados en este evento. Hace algunos meses llegó Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 con su curioso Modo Retro. Ahora le llegó la hora a Sonic, sin Mario, de protagonizar su propio juego deportivo en este aplazado evento: Sonic at the Olympic Games.

Este es un juego para dispositivos móviles en el que podemos participar de 15 eventos deportivos usando un sistema de control táctil bastante intuitivo y sencillo de usar, lo que lo hace apropiado para todas las edades. Los protagonistas son Sonic, sus amigos y enemigos. Resulta curioso ver un nuevo juego con este tema en el que el erizo azul no está acompañado por la mascota de Nintendo.

Sonic at the Olympic Games cuenta con un divertido sistema de clasificación en el que no encontramos solo los típicos tableros con ‘rankings’. También podemos representar a nuestro país en cada uno de los eventos. De esta forma, nuestra puntuación será tomada en cuenta junto a la de nuestros compatriotas para ubicar nuestra bandera en el podio.

Ya podemos encontrar Sonic at the Olympic Games tanto en Google Play, para Android, como en la App Store, para dispositivos Apple. A muchos les alegrará ver el que juego se puede descargar gratis, pero eso no es realmente cierto. La app nos pedirá un pago para poder disfrutar del juego completo después de comenzar a jugar. No nos agrada mucho esta estrategia.

Fuente: canal oficial de Sega America en YouTube