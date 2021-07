Con motivo del aniversario 30 de Sonic the Hedgehog, varios proyectos protagonizados por el erizo azul actualmente están en desarrollo. No solo eso, ya que también ha hecho acto de presencia en otros títulos. Entre estos se encuentra Minecraft, que recientemente recibió un DLC protagonizado por la mascota de Sega. Hoy, Sonic ha dado el salto a otro juego.

Sin costo alguno, los usuarios de Two Point Hospital ya pueden reclamar un paquete de contenidos estéticos para celebrar el aniversario 30 de Sonic the Hedgehog.

¿Qué trae la colaboración?

La colaboración ofrece una selección de cuatro disfraces para vestir al personal del hospital. Estos atuendos están basados en Sonic, Amy, Knuckles y Tails. Adicionalmente, los jugadores podrán decorar el hospital con toda clase de objetos temáticos. Estos incluyen estatuas de Sonic, alfombras decorativas, anillos de oro gigantes y máquinas arcade de Sonic.

Fin de semana gratis de Two Point Hospital y descuentos en Steam, Nintendo Switch y Xbox

Como si la colaboración entre Sonic the Hedgehog y Two Point Hospital no fuera suficiente, aquellos que no hayan probado el estrambótico simulador de Two Point Studios podrán hacerlo en las siguientes plataformas y aprovechar múltiples descuentos:

Steam – Entre el 30 de julio y el 2 de agosto, Two Point Hospital podrá jugarse completamente gratis. Adicionalmente, el juego base tendrá un 75% de descuento y sus DLC podrán conseguirse hasta con un 50% de descuento entre el 30 de julio y el 5 de agosto.

– Entre el 30 de julio y el 2 de agosto, Two Point Hospital podrá jugarse completamente gratis. Adicionalmente, el juego base tendrá un 75% de descuento y sus DLC podrán conseguirse hasta con un 50% de descuento entre el 30 de julio y el 5 de agosto. Switch – Entre el 30 de julio y 3 de agosto, habrá una prueba gratis de Two Point Hospital en la Nintendo eShop. El juego y sus DLC tendrán una rebaja del 30% hasta el 8 de agosto.

– Entre el 30 de julio y 3 de agosto, habrá una prueba gratis de Two Point Hospital en la Nintendo eShop. El juego y sus DLC tendrán una rebaja del 30% hasta el 8 de agosto. Xbox – Entre el 30 de julio y 1 de agosto, Días de juego gratis Gold en Xbox Live permitirá jugar Two Point Hospital. El juego y sus DLC tendrán una rebaja del 30% hasta el 9 de agosto.

Two Point Hospital está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Fuente: comunicado de prensa de Sega