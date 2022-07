No cabe duda que las dos películas de Sonic —cuyas reseñas pueden leer aquí— crearon una nueva legión de fanáticos que comenzaron a sentir mucha curiosidad sobre los orígenes del erizo azul. Fue una buena idea que Sega compilara los primeros juegos del personaje en un conveniente paquete, fácilmente disponible tanto para los nuevos seguidores como para los veteranos que querían revivir viejas glorias. Sin embargo, Sonic Origins ha estado rodeado de varias controversias que nos hacen dudar si en verdad esta es la mejor forma de disfrutar esos juegos clásicos.

En caso de que no sepan de qué estamos hablando, vamos a comenzar dando una rápida mirada a lo que ofrece esta colección.

¿Qué es Sonic Origins?

A grandes rasgos, es una compilación de los primeros juegos de la popular mascota de Sega. Incluye Sonic the Hedgehog (Sega Genesis, 1991); Sonic the Hedgehog 2 (Sega Genesis, 1992); Sonic CD (Sega CD, 1992); y Sonic 3 & Knuckles (Sega Genesis, 1994).

Todos estos títulos se pueden jugar tanto en versiones clásicas —con formato de imagen 4:3 y vidas limitadas— o en versiones especiales de aniversario —con presentación en pantalla ancha y vidas infinitas— pero no se trata de emulaciones, sino de ‘recreaciones’ muy fieles de esos títulos adaptadas a la tecnología moderna.

Sonic Origins también permite jugar algunos de estos títulos con Knuckles, ver nuevas secuencias animadas para cada juego, jugar ‘misiones’ especiales basadas en ellos y acceder a un museo en el que podemos desbloquear música, arte y videos de la historia del erizo azul.

¿Otra colección?

El caso es que los juegos de Sonic han sido relanzados muchas veces a lo largo de los años para una gran cantidad de plataformas. También los vimos colecciones al lado de otros títulos como Sonic 3D Blast, Sonic Spinball, Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine y muchos más.

GameCube, PS2, PS3, Xbox, Xbox 360, Nintendo DS y PC recibieron algunas de estas colecciones. Estos títulos también acompañaron compilaciones de juegos de Sega para todas estas plataformas, se encuentran en servicios por suscripción como Nintendo Switch Online, como parte de las colecciones Sega Ages, Sega Forever y en la consola retro Genesis Mini.

Sin embargo, no era fácil acceder a estos juegos directamente en plataformas modernas. Siempre se podía recurrir a la retrocompatibilidad de algunas consolas o, si se tienen menos escrúpulos, a la emulación. Quienes quiera jugar estos clásicos en PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S o Nintendo Switch sin complicarse mucho la vida encontrarán que Sonic Origins responde perfectamente a sus necesidades.

Un juego controversial

Como dijimos, este juego ha estado rodeado no por una, sino por varias controversias. Poco antes de su lanzamiento, Sega retiró los juegos incluidos en Sonic Origins de varias tiendas digitales, de modo que ya no se podían adquirir por separado. Esto fue ampliamente criticado y considerado un movimiento en contra de los jugadores, pues si querían uno de estos títulos, se verían forzados a adquirir la colección completa.

La extraña aproximación que Sega tomó hacia los DLC también causó molestias. Si queremos más misiones, fondos especiales, animación de personajes en el menú principal, control de cámara en las islas del menú principal y animaciones especiales en las islas musicales tenemos que adquirir por separado el Paquete Premium Fun. También podemos conseguir El Paquete Classic Music si queremos tener más melodías de los juegos en el museo. Es un sistema que muchos calificaron como “ridículo” .

Pero los problemas no se detuvieron ahí. El juego salió a la venta con múltiples ‘bugs’ y problemas que, de acuerdo al desarrollador Simon ‘Stealth’ Thomley, fueron reportados a Sega pero ellos no hicieron nada por solucionarlos. Estos errores, de los que hablamos aquí, afectan principalmente a Sonic 3. Nosotros no encontramos ninguno durante nuestra experiencia con ese juego en Sonic Origins para PS4, pero sí sufrimos varios en Sonic the Hedgehog 2, especialmente con Tails atascándose continuamente en los niveles. Otros jugadores han reportado problemas generales de rendimiento en la versión de PC. Sega ha dicho que está trabajando para solucionarlos.

Todos estos problemas crecen si tenemos en cuenta el precio del juego. Aunque no es un título caro, sí cuesta casi el doble que otras colecciones de juegos clásicos de la misma época como Contra Anniversary Collection, Castlevania Anniversary Collection o Street Fighter 30th Anniversary Collection.

¿Vale la pena comprar Sonic Origins si ya tienen otras versiones de esos juegos?

Eso depende de qué clase de jugadores sean. Si son veteranos fanáticos de Sonic que le dan importancia a la fidelidad con la experiencia original, no hay mucho que Sonic Origins les pueda aportar respecto a las versiones anteriores de estos títulos. El museo, videos y modos de juego extra son una buena curiosidad, pero no vale la pena adquirir un nuevo juego solo por ellos.

Si ustedes ya tienen estos títulos y quieren jugarlos de nuevo, pero con mayor comodidad y características modernas, Sonic Origins sí vale la pena. No solo porque les evita tener que desempolvar y conectar viejos aparatos que probablemente no dan buena calidad de imagen en un televisor moderno, sino porque nuevas características como la relación de imagen 16:9 y las vidas infinitas de los modos de aniversario permiten disfrutar esos clásicos con mucha más facilidad. Si son puristas, el modo clásico los estará esperando.

Por último, Sonic Origins —con todos sus defectos— definitivamente sí es la mejor opción para jugadores nuevos que quieren conocer cómo inició la historia de su nuevo personaje favorito.

El problema con Sonic 3

Si hay un gran defecto en esta colección, es en este juego. No es por los ‘bugs’ que mencionamos antes, sino por la falta de su banda sonora original. Esta versión tiene la música de la versión beta, que en nuestra opinión es muy inferior a la que conocemos.

Esto puede ser un problema solo para los veteranos que estamos familiarizados con sus tonadas. Incluso es posible que los nuevos jugadores se encariñen con las nuevas melodías. Pero desde un punto de vista de preservación de videojuegos y de revivir las experiencias originales, es un gran fallo. La música es una parte importante de los clásicos de Sonic y, sin la banda sonora original, este título se siente incompleto.

Otras formas de jugar estos clásicos

Si definitivamente no quieren comprar Sonic Origins, hay otras formas de acceder a los juegos clásicos de la saga.

Sonic the Hedgehog se puede adquirir por separado para Nintendo Switch mediante la colección SEGA Ages y para Nintendo 3DS. También se puede jugar como un extra en las versiones para PS3 y Xbox 360 de Sonic Generations. Su versión ‘Classic’ está disponible para dispositivos móviles iOS y Android. Por último, hace parte de los juegos incluidos en la consola retro Sega Genesis Mini.

se puede adquirir por separado para Nintendo Switch mediante la colección SEGA Ages y para Nintendo 3DS. También se puede jugar como un extra en las versiones para PS3 y Xbox 360 de Sonic Generations. Su versión ‘Classic’ está disponible para dispositivos móviles iOS y Android. Por último, hace parte de los juegos incluidos en la consola retro Sega Genesis Mini. Sonic the Hedgehog 2 también se puede comprar en Nintendo Switch (SEGA Ages) y Nintendo 3DS. Hace parte de los juegos incluidos en la expansión de Switch Online. Su versión ‘Classic’ está disponible para dispositivos móviles iOS y Android y está incluido en la consola retro Sega Genesis Mini.

también se puede comprar en Nintendo Switch (SEGA Ages) y Nintendo 3DS. Hace parte de los juegos incluidos en la expansión de Switch Online. Su versión ‘Classic’ está disponible para dispositivos móviles iOS y Android y está incluido en la consola retro Sega Genesis Mini. Sonic 3 no está actualmente a la venta para ninguna plataforma digital.

no está actualmente a la venta para ninguna plataforma digital. Sonic CD la versión ‘classic’ de este juego está disponible para dispositivos móviles iOS y Android. Aparte de esa y la nueva colección, solo se puede encontrar en la compilación Sonic Gems Collection para PS2 y GameCube.

Una pequeña reseña de Sonic Origins

Es verdad que Sega cometió muchos errores a la hora de lanzar esta colección, pero hay algo que es innegable: todos los juegos que contiene son excelentes. Incluso con los ‘bugs’ que supuestamente serán corregidos pronto, los cuatro títulos son maravillosos juegos de plataformas con un gran diseño de niveles, muy coloridos y con excelente música (bueno, excepto Sonic 3).

Aunque los juegos incluidos en Sonic Origins son cortos, completarlos al 100% implica conocer a la perfección los niveles y eso toma su tiempo. No crean que todo es correr a gran velocidad. Todos ellos equilibran bien esos intensos momentos con situaciones que requieren parar para dar saltos muy preciosos y pensar bien nuestros movimientos. No en vano son recordados como algunos de los mejores juegos de plataformas en 2D de los años noventa.

Artículo hecho con un código de Sonic Origins para PlayStation 4 brindado por Sega.