Los juegos que estarán en Sonic Origins ya no serán vendidos por separado

La pronta llegada de Sonic Origins al mercado generará un sabor agridulce al público, pues se confirmó recientemente que los juegos incluidos dentro de la colección ya no estarán disponibles para ser vendidos por separado, salvo ciertas excepciones.

Hasta ahora sabíamos algunos datos de Sonic Origins. Por ejemplo, que sería lanzado el próximo 23 de junio para plataformas como PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC. Además, se conocía la lista de los cuatro juegos que traería: Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic The Hedgehog 3 & Knuckles y Sonic CD.

No obstante, un comunicado de Sega indica que la compañía retirará las versiones digitales de los juegos recién mencionados de cualquier tienda en la que estén presentes. La razón es obvia: quiere que la gente adquiera la colección completa en vez de comprar juego por juego.

Esto no significa que los juegos que fueron comprados por separado antes del lanzamiento de Sonic Origins dejen de funcionar. Simplemente ya no estarán disponibles en cualquier tienda.

Hay algunas excepciones frente a este anuncio. Por ejemplo, Sonic the Hedgehog 1 y Sonic the Hedgehog 2 se conseguirán a través de Sega Ages de Nintendo Switch. También este último estará disponible en Sega Genesis de Nintendo Switch Online.

Todavía no se sabe si la decisión de remover la venta de los juegos por separado sea solo durante la ventana de lanzamiento de Sonic Origins. Sin embargo, todo apunta a que los jugadores tendrán que ahorrar un poco más para adquirir la colección completa. Esto, a pesar de que solo quieran acceder a un título.

Fuente: Game Press