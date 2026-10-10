Sonic Racing: CrossWorlds confirma todos los invitados y contenidos del año 2, incluyendo una colaboración con la serie Final Fantasy VII Remake

Además del aterrizaje de Aang y Katara de Avatar Legends en Sonic Racing: CrossWorlds el 13 de octubre, Sega se prepara para el año 2 del actualmente máximo juego de carreras del erizo, contando una creciente cantidad de colaboraciones o ‘crossovers’. Entre el futuro contenido descargable o DLC, tanto de pago como gratuito, Sonic Racing: CrossWorlds integrará elementos basados en la serie Final Fantasy VII Remake, Persona 3 Reload, Hello Kitty y Segaland.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Sonic Racing: CrossWorlds. Seguir

Durante la retransmisión en directo de la final del Campeonato Mundial del juego, Sega presentó una hoja de ruta que da inicio el 3 de noviembre del 2026.

Principales actualizaciones de lanzamiento del año 2 en Sonic Racing: CrossWorlds

Modo Duelo

En el segundo año de Sonic Racing: CrossWorlds, el modo Duelo 1 contra 1 permite a los jugadores competir contra un único oponente, donde las tácticas con objetos y la nueva mecánica ‘Duel Boost’ resultan fundamentales para superar al rival. El medidor se rellena con el paso del tiempo y mediante el uso frecuente de objetos; puede utilizarse estratégicamente para obtener grandes ráfagas de velocidad a lo largo de la carrera.

Combate de rivales: partidas sin conexión contra rivales controlados por la CPU (personajes gratuitos y de contenido descargable de pago). Derrota a todos los rivales para obtener recompensas, incluida una máquina especial.

Combate de duelo (partida libre): carreras en línea contra oponentes aleatorios en un entorno de emparejamiento libre.

Combate de duelo (al mejor de 10): eventos en línea por tiempo limitado con reglas especiales, rangos de clase de duelo y medallas como recompensa para el juego competitivo.

Combate con amigos: carreras en línea contra amigos con reglas de carrera, objetos y escenarios CrossWorlds personalizables.

Mejora del sistema de gadgets

Al comienzo del segundo año se introducirá una nueva placa de gadgets, la ‘Grand Master Plate’, que añade una séptima ranura Super Slot, destinada a gadgets de una sola ranura. Cualquier gadget de una ranura ubicado en esta Super Slot verá su efecto potenciado aún más, lo que abre la puerta a nuevas combinaciones y posibilidades para crear configuraciones creativas. 15 nuevos gadgets se integran a la amplia colección de mejoras de rendimiento.

Tanto los personajes gratuitos como los de pago (DLC) incorporados a la plantilla de Sonic Racing: CrossWorlds tras su lanzamiento, aparecerán como rivales controlados por la CPU, tanto en los modos en línea como ‘offline’.

Personajes gratuitos del año 2 en Sonic Racing: CrossWorlds

El segundo año trae nuevos pilotos y vehículos a la ya amplia plantilla de Sonic Racing: CrossWorlds. Los tres primeros personajes gratuitos confirmados son:

Bayonetta: una favorita de los fans llega a CrossWorlds. Estará disponible a partir del 3 de noviembre del 2026 y se podrá desbloquear mediante combates de Duelo de rivales.

McLaren Racing: un vehículo de tipo Velocidad inspirado en el coche de carreras real, piloteado por Sonic y con la decoración Papaya y Anthracite de McLaren. Disponible más adelante en noviembre del 2026.

Aigis: Miembro del Escuadrón de Ejecución Extracurricular Especializada y estudiante de intercambio en el instituto Gekkoukan, Aigis se une a la competición a principios del 2027 con su Palladion Dressy, un vehículo de tipo Aceleración.

Cada lanzamiento de personaje gratuito irá acompañado de un festival de evento por tiempo limitado con una temática única. Estos ofrecen recompensas de contenido adicional que los jugadores pueden conseguir participando y ganando carreras del festival. Todos los festivales nuevos estarán activos durante diez días consecutivos, mientras que los festivales anteriores favoritos de los fans regresarán durante periodos más cortos.

Paquetes de contenido descargable (DLC) premium

A continuación la lista completa de próximos contenidos descargables de pago, incluyendo los anunciados previamente y los recién revelados.

Pack DLC n.º 1 – Pack Godzilla – Lanzamiento: 3 de noviembre del 2026

Circuito: Godzilla Escape

Vehículos: Godzilla Cruiser, King Ghidorah Coupe, Mothra Surf

Pistas musicales adicionales

Sonidos adicionales

Pack DLC n.º 2 – Pack Evangelion – Lanzamiento: enero del 2027

Circuito: Tokyo-III

Pilotos: Rei Ayanami, Asuka Shikinami Langley

Vehículos: EVA-01 (Test Type), EVA-00 (Proto Type), EVA-02 (Production Model)

Pistas musicales adicionales

Gestos de personaje adicionales

Sonidos adicionales

Pack DLC n.º 3 – Pack Virtual Sanrio Puroland – Lanzamiento: segundo trimestre del 2027

Circuito: Virtual Sanrio Puroland

Pilotos: Hello Kitty, Kuromi

Vehículos: Hello Kitty Apple Kart, Kuromi Charming Cruiser

Pistas musicales adicionales

Gestos de personaje adicionales

Sonidos adicionales

Pack DLC n.º 4 – Pack Segaland – Lanzamiento: tercer trimestre del 2027

Circuito: Segaland

Vehículos: After Burner, OutRun, Super Megalo

Pistas musicales adicionales

Sonidos adicionales

Coming to Year Two of Sonic Racing: CrossWorlds – FINAL FANTASY VII Remake Series! ⚔️



Stay tuned for more details. pic.twitter.com/mfQeRVDU9F — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) October 9, 2026

Pack DLC n.º 5 – Pack Midgar (título provisional) de la serie Final Fantasy VII Remake – Lanzamiento: tercer trimestre del 2027

Pack DLC n.º 6 – Pack Reload Revival Royal de la serie Persona – Lanzamiento: cuarto trimestre del 2027

Contenido extra del Pase de temporada 2 n.º 1 – Pack de pegatinas de controles Sega – Disponible a partir del 9 de octubre del 2026

Pegatinas: control de Genesis, control de Sega Saturn, control de Dreamcast, Dreamcast Visual Memory Unit

Contenido extra del Pase de temporada 2 n.º 2 – Pack de consolas Sega – Disponible para comprar a partir del 3 de noviembre del 2026

Vehículos: Genesis Tower US, SegaSaturn JP, Dreamcast EU

Contenido extra de los Pases de temporada 1 y 2 – Super Shadow – Disponible para comprar a partir del 3 de noviembre del 2026 (es necesario tener los dos pases)

Piloto: Super Shadow

Vehículo: Super Dark Flare

Sonic Racing: CrossWorlds está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC a través de Steam / Epic Games Store.