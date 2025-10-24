Sonic Racing: CrossWorlds, Joker de Persona 5 ya está disponible gratis

La plantilla de corredores de Sonic Racing: CrossWorlds se expande hoy con el lanzamiento del segundo personaje invitado gratuito de plan de contenido mensual. Joker de la serie de juegos spin off de Shin Megami Tensei, Persona. Este contenido, que se añade automáticamente con la última actualización, no solo incluye a Joker como personaje jugable, sino también su vehículo temático, que por alguna razón no es Morgana, el Arsène Wing.

¿Qué llega junto a Joker a Sonic Racing: CrossWorlds?

Además, los jugadores encontrarán tres nuevas pistas de audio inspiradas en Joker para el Jukebox del juego, junto con gestos especiales y sonidos. Para conmemorar su llegada, el juego albergará un Festival Joker de tiempo limitado, que se extiende desde hoy, 24 de octubre, hasta el 27 de octubre. Durante este evento, los jugadores pueden competir en carreras en línea para ganar puntos de festival y desbloquear recompensas exclusivas como títulos, gestos y otros artículos.

Joker sigue los pasos de Hatsune Miku, quien fue el primer personaje crossover gratuito disponible desde el lanzamiento. A Joker se unirá Ichiban Kasuga de Like a Dragon en noviembre. Más allá del contenido gratuito, el juego ofrece un Pase de Temporada de pago con seis paquetes crossover. El calendario de contenido de pago continúa —ahora que ya fue lanzado Steve de Minecraft— con un paquete de Bob esponja en noviembre. Luego con DLCs de Pac-Man, Mega Man, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem y Avatar Legends.

En nuestra reseña de Sonic Racing: CrossWorlds dijimos que este es el más reciente exponente al que irónicamente le hace falta más componentes de otras franquicias de Sega para darle variedad. Los invitados cumplen su labor de rareza pero algunos son contenido pago, no parte de la base como Sonic & All-Stars Racing: Transformed. De este último recupera los diferentes tipos de vehículos mientras aporta viajes a través de portales en medio de las carreras y rivales como un reto adicional. Nuestra opinión completa la pueden leer siguiendo el siguiente enlace.

Vía: VGC