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Sonic Racing: CrossWorlds, notas del parche de actualización 2.0.0 e inicio del Año 2, nuevos personajes, cambios y mejoras

Hora de Umbra.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

El juego de carreras ‘crossover’ de Sega más ambicioso de la actualidad, Sonic Racing: CrossWorlds, continúa expandiendo la diversión del título multijugador con su segundo año. Esto incluye una actualización de gran importancia (versión 2.0.0) desde el 3 de noviembre del 2026. Aaron Webber, director de la comunidad global de Sonic, adelantó que podemos esperar nuevas incorporaciones, cambios y mejoras.

Notas del parche de actualización de Sonic Racing: CrossWorlds versión 2.0.0

Actualizaciones importantes desde el primer día

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Modo Duelo

  • Compite contra un único oponente utilizando la nueva mecánica ‘Duel Boost’ (Impulso de duelo).
  • Duelo contra rivales, Duelo (partida libre), Duelo (al mejor de 10), Duelo contra amigos.
  • Mejora del sistema de gadgets
  • Se introduce una nueva placa de gadgets: la ‘Placa Gran Maestro’ (Grand Master Plate), que añade una séptima ranura especial para gadgets de un solo espacio, otorgando un efecto potenciado.
  • Se añaden 15 nuevos gadgets.
  • Ajustes en el equilibrio del modo JcJ (PvP).
  • Ajustes en los gadgets y en las estadísticas de carrera.
  • Reducción del tiempo de reaparición de los anillos (solo en modo en línea).
  • Ajustes en los tipos de vehículos.
  • Ajustes en los personajes controlados por la Com.
  • Actualización del modo ‘World Match’ (Partida mundial).
  • Se añade el modo de partida libre: no afecta a la clasificación, ideal para partidas casuales.
  • Se añaden rivales: al ganarles, obtendrás tickets Donpa adicionales.
  • Renovación del menú principal: actualizado para incluir los nuevos modos.
  • Nueva función: Misiones de juego (Play Missions). Completa objetivos diarios para obtener tickets y medallas.
  • Álbum musical ‘Sega Fighting Beats Infinity’.
  • Nuevas calcomanías de colaboraciones.
  • Otras actualizaciones
  • Nuevas placas de gadgets.
  • Función para marcar gadgets como favoritos.
  • Filtros adicionales para los gadgets.
  • Cambios en el límite máximo de ‘Me gusta’ (Likes).
  • Corrección de diversos errores.
  • Actualizaciones en vivo: Festivales
  • Los festivales ahora duran 10 días.
  • Las clasificaciones pasan a ser ‘Clasificaciones de racha de victorias’ (Winning Streak Rankings).
  • Los equipos rivales controlados por la Com. ahora están disponibles como oponentes.
  • Se han añadido más tipos de coronas que se pueden obtener en el modo en línea.

Por supuesto, también se incluyen personajes y vehículos –tanto gratuitos como de pago– correspondientes al segundo año. Entre los personajes gratuitos lanzados se encuentra Bayonetta desde el 3 de noviembre, seguida por McLaren Racing (Sonic) a finales de este mismo mes y Aigis a principios del 2027. Más información a profundidad en este artículo.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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