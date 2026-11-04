Sonic Racing: CrossWorlds, notas del parche de actualización 2.0.0 e inicio del Año 2, nuevos personajes, cambios y mejoras

El juego de carreras ‘crossover’ de Sega más ambicioso de la actualidad, Sonic Racing: CrossWorlds, continúa expandiendo la diversión del título multijugador con su segundo año. Esto incluye una actualización de gran importancia (versión 2.0.0) desde el 3 de noviembre del 2026. Aaron Webber, director de la comunidad global de Sonic, adelantó que podemos esperar nuevas incorporaciones, cambios y mejoras.
Notas del parche de actualización de Sonic Racing: CrossWorlds versión 2.0.0
Actualizaciones importantes desde el primer día
Modo Duelo
- Compite contra un único oponente utilizando la nueva mecánica ‘Duel Boost’ (Impulso de duelo).
- Duelo contra rivales, Duelo (partida libre), Duelo (al mejor de 10), Duelo contra amigos.
- Mejora del sistema de gadgets
- Se introduce una nueva placa de gadgets: la ‘Placa Gran Maestro’ (Grand Master Plate), que añade una séptima ranura especial para gadgets de un solo espacio, otorgando un efecto potenciado.
- Se añaden 15 nuevos gadgets.
- Ajustes en el equilibrio del modo JcJ (PvP).
- Ajustes en los gadgets y en las estadísticas de carrera.
- Reducción del tiempo de reaparición de los anillos (solo en modo en línea).
- Ajustes en los tipos de vehículos.
- Ajustes en los personajes controlados por la Com.
- Actualización del modo ‘World Match’ (Partida mundial).
- Se añade el modo de partida libre: no afecta a la clasificación, ideal para partidas casuales.
- Se añaden rivales: al ganarles, obtendrás tickets Donpa adicionales.
- Renovación del menú principal: actualizado para incluir los nuevos modos.
- Nueva función: Misiones de juego (Play Missions). Completa objetivos diarios para obtener tickets y medallas.
- Álbum musical ‘Sega Fighting Beats Infinity’.
- Nuevas calcomanías de colaboraciones.
- Otras actualizaciones
- Nuevas placas de gadgets.
- Función para marcar gadgets como favoritos.
- Filtros adicionales para los gadgets.
- Cambios en el límite máximo de ‘Me gusta’ (Likes).
- Corrección de diversos errores.
- Actualizaciones en vivo: Festivales
- Los festivales ahora duran 10 días.
- Las clasificaciones pasan a ser ‘Clasificaciones de racha de victorias’ (Winning Streak Rankings).
- Los equipos rivales controlados por la Com. ahora están disponibles como oponentes.
- Se han añadido más tipos de coronas que se pueden obtener en el modo en línea.
Por supuesto, también se incluyen personajes y vehículos –tanto gratuitos como de pago– correspondientes al segundo año. Entre los personajes gratuitos lanzados se encuentra Bayonetta desde el 3 de noviembre, seguida por McLaren Racing (Sonic) a finales de este mismo mes y Aigis a principios del 2027. Más información a profundidad en este artículo.