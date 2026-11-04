Sonic Racing: CrossWorlds, notas del parche de actualización 2.0.0 e inicio del Año 2, nuevos personajes, cambios y mejoras

El juego de carreras ‘crossover’ de Sega más ambicioso de la actualidad, Sonic Racing: CrossWorlds, continúa expandiendo la diversión del título multijugador con su segundo año. Esto incluye una actualización de gran importancia (versión 2.0.0) desde el 3 de noviembre del 2026. Aaron Webber, director de la comunidad global de Sonic, adelantó que podemos esperar nuevas incorporaciones, cambios y mejoras.

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Notas del parche de actualización de Sonic Racing: CrossWorlds versión 2.0.0

Actualizaciones importantes desde el primer día

Modo Duelo

Compite contra un único oponente utilizando la nueva mecánica ‘Duel Boost’ (Impulso de duelo).

Duelo contra rivales, Duelo (partida libre), Duelo (al mejor de 10), Duelo contra amigos.

Mejora del sistema de gadgets

Se introduce una nueva placa de gadgets: la ‘Placa Gran Maestro’ (Grand Master Plate), que añade una séptima ranura especial para gadgets de un solo espacio, otorgando un efecto potenciado.

Se añaden 15 nuevos gadgets.

Ajustes en el equilibrio del modo JcJ (PvP).

Ajustes en los gadgets y en las estadísticas de carrera.

Reducción del tiempo de reaparición de los anillos (solo en modo en línea).

Ajustes en los tipos de vehículos.

Ajustes en los personajes controlados por la Com.

Actualización del modo ‘World Match’ (Partida mundial).

Se añade el modo de partida libre: no afecta a la clasificación, ideal para partidas casuales.

Se añaden rivales: al ganarles, obtendrás tickets Donpa adicionales.

Renovación del menú principal: actualizado para incluir los nuevos modos.

Nueva función: Misiones de juego (Play Missions). Completa objetivos diarios para obtener tickets y medallas.

Álbum musical ‘Sega Fighting Beats Infinity’.

Nuevas calcomanías de colaboraciones.

Otras actualizaciones

Nuevas placas de gadgets.

Función para marcar gadgets como favoritos.

Filtros adicionales para los gadgets.

Cambios en el límite máximo de ‘Me gusta’ (Likes).

Corrección de diversos errores.

Actualizaciones en vivo: Festivales

Los festivales ahora duran 10 días.

Las clasificaciones pasan a ser ‘Clasificaciones de racha de victorias’ (Winning Streak Rankings).

Los equipos rivales controlados por la Com. ahora están disponibles como oponentes.

Se han añadido más tipos de coronas que se pueden obtener en el modo en línea.

Por supuesto, también se incluyen personajes y vehículos –tanto gratuitos como de pago– correspondientes al segundo año. Entre los personajes gratuitos lanzados se encuentra Bayonetta desde el 3 de noviembre, seguida por McLaren Racing (Sonic) a finales de este mismo mes y Aigis a principios del 2027. Más información a profundidad en este artículo.