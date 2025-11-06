Sonic Racing: CrossWorlds recibe gratis un nuevo personaje: Ichiban Kasuga de Like a Dragon

En un mundo en el que las compañías tratan de vendernos como microtransacciones hasta los detalles más insulsos de los videojuegos, es de agradecer que al menos una de ellas nos esté ofreciendo nuevos personajes sin necesidad de un pago extra. Hablamos de SEGA, pues en las últimas semanas nos regaló a Joker de Persona 5 en su más reciente juego de carreras. Además de él, Sonic Racing: CrossWorlds acaba de recibir otro personaje gratis más: Ichiban Kasuga, el carismático protagonista de los geniales Yakuza: Like a Dragon y Like a Dragon: Infinite Wealth.

No tienen que comprar nada extra y no importa si tienen la versión básica del juego o la deluxe. Tras actualizar Sonic Racing: CrossWorlds a su más reciente versión y jugar al menos una carrera recibirán como recompensa un paquete que contiene:

Nuevo personaje: Ichiban Kasuga de Like a Dragon

Dragon Brave., el vehículo de Ichiban

Emotes y sonidos especiales

Para celebrar la llegada del nuevo personaje, tendremos un festival en el juego entre el viernes 7 y el domingo 9 de noviembre.

Aunque celebramos estos personajes gratis, no todo en el juego es así. Si queremos el paquete de Minecraft o los personajes de Mega Man, tenemos que pagar por los DLC o comprar el pase de temporada.

Antes de que salten al juego para jugar con el nuevo personaje Ichiban, los invitamos a leer nuestra reseña de Sonic Racing: CrossWorlds.