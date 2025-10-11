Sonic Racing: CrossWorlds – Reseña (Switch)

Esta no es la primera vez que Sonic y amigos se lanzan a las competencias vehiculares para demostrar quién es el más veloz del Sonicverso. Un humilde Sonic Drift en Game Gear abrió paso a un Sonic R en 3D y a pie –como debía ser–, pero tras un paso por ‘hoverboards’ en Sonic Riders, la consolidación llegaría con la serie Sonic & Sega All-Stars Racing. Tanto en este último como su secuela no solo los personajes de Sonic, sino de todo Sega como invitados especiales, tuvieron oportunidad de brillar en las pistas únicas. Pasando por un más básico Team Sonic Racing, volvemos a los ‘crossovers’ en el nuevo multiplataforma Sonic Racing: CrossWorlds, que retoma los diferentes vehículos de Sonic & All-Stars Racing: Transformed, pero no el mismo nivel de ‘crossovers’, a pesar del subtítulo.

Lo que hace diferente a Sonic Racing: CrossWorlds frente a sus predecesores no es la inclusión de personajes y pistas ajenos a Sonic –que los tiene, aunque en menor medida–, es la posibilidad de viajar entre mundos en los diferentes circuitos de cada copa o competencia en línea. Tres pistas principales componen una copa tradicional, mientras que la cuarta carrera está compuesta por tres partes de aquellas tres pistas. Este es un llamativo giro de tuerca a los juegos de carreras tradicionales, pues nunca sabes lo que te espera a la vuelta de la esquina. Durante las carreras, es el piloto líder en el momento quien elige entre izquierda o derecha a qué anillo portal proseguir, si a una pista predefinida o a otra aleatoria.

Es allí donde accedemos a los diferentes tipos de vehículos heredados de Transformed: tierra, agua o aire. Aparte de las ‘hoverboards’ de Sonic Riders. Los vehículos se transforman automáticamente una vez atravesamos el portal, y su conducción es particularmente fluida en cualquiera de los terrenos. En el aire es donde tal vez encontramos la mayor resistencia al momento de girar hacia un lado, pero eso es de esperarse, pues no es lo mismo que tener la fricción del asfalto. En el agua, los botes ejecutan un salto si mantenemos el mismo botón con el que derrapamos, ahorrando tres tiempos sostenidos hasta liberarlo y ganar un turbo adicional.

La fórmula transformada

Sí, sabemos que las comparaciones son odiosas, pero tenemos que hacerlas porque los jugadores no se limitan a una sola experiencia, es lo justo. Derrapar en Sonic Racing: CrossWorlds es la función más accesible de los juegos de carreras tipo ‘go-karts’. Mientras en Mario Kart nos acostumbramos a mover el ‘stick’ a un lado y otro mientras acumulamos momentum hasta liberarlo pasada la curva, y en Crash Team Racing tenemos que inclinarlo hacia el lado opuesto del giro siendo un poco más «triquiñuelo», en CrossWorlds simplemente mantenemos presionado el derrape con el gatillo derecho mientras un medidor de tres tiempos se va llenando para desplegar mayores turbos.

Tenemos más control sobre los vehículos, aunque en velocidades mayores como ‘Sonic’ o ‘Super Sonic’ parezcan no tener efecto alguno dicho turbos contra el rival de turno. Antes de comenzar una copa podemos de elegir entre dos rivales de acuerdo con nuestro personaje, uno ligeramente más difícil que el otro. El reto no es solo ganar la copa quedando en primera posición en la tabla general –además de recolectar cinco medallones rojos en la pista–, sino ganarle al rival elegido para obtener mayores recompensas en boletos. Aún en niveles bajos, estos rivales suelen contar con una ventaja de velocidad que los pone un paso adelante de nosotros. En caso de no ganarles, siempre podemos reducir su dificultad en el siguiente intento de copa, pero es opcional más no impuesto.

Los escenarios gozan de una vistosidad propia de los títulos arcade de Sega, claramente con una carga mayor hacia los personajes de la franquicia Sonic. Esto, sin embargo, hace extrañar inevitablemente la variedad de la que gozaban los juegos de Sonic & Sega All-Stars Racing, donde múltiples franquicias de Sega se representaban a la par con el Sonicverso. CrossWorlds es un juego propiamente de Sonic, por lo que 26 personajes de la franquicia están habilitados en la plantilla inicial, a los que se han sumado invitados en eventos como la ‘pop idol’ Hatsune Miku y el DLC de Steve, Alex y Creeper de Minecraft. A estos se unirán Ichiban Kasuga de Yakuza / Like a Dragon, Joker de Persona 5 –que estuvo disponible en la beta abierta–, Bob Esponja y Patricio, así como Mega Man y Proto Man.

Pago futuro

El futuro es ciertamente prometedor, pero aparte de Pac-Man (quien también fue invitado en Mario Kart Arcade GP, desarrollado por Bandai Namco), viene otra colaboración de Nickelodeon por la adición deTortugas Ninja y Avatar Legends. Sin dejar a un lado más de Sega con Sonic Prime. Es una extraña elección de colaboraciones, pero no necesariamente errada. La pista de Minecraft es un paseo fiel por todos los reinos del juego de Mojang, además de sus protagonistas humanos, enemigo explosivo y vagoneta; estéticamente agradables, no muy efectivos en el campo jugable, pero es lo más cercano que tenemos a un «Minecraft Racing». Kasuga es el equivalente a Ryo de Shenmue en All-Stars Racing, mientras que Joker de Persona 5 pues… ¡está en cuanto juego aparezca robando corazones!

Además de la personalización de vehículos en la que podemos mezclar diferentes tipos de partes, agregarle ‘stickers’, sonidos y colores diferentes –que compramos con boletos fuertemente ganados en las carreras–, en esta ocasión nos encontramos con los paneles de artilugios. Antes de una carrera podemos elegir un panel que hayamos configurado con diferentes clases de beneficios para vehículos, como velocidad, potencia, manejo, turbo y aceleración. Asimismo, artilugios que facilitan la aparición de objetos de velocidad, defensa, ataque u obstáculos. Es una oportunidad para probar combinaciones que no afectan drásticamente el resultado –no vuelven OP a un jugador–, pero ayuda a barajar las cartas según los jugadores involucrados de forma local o en línea.

En el juego en línea, Sonic Racing: CrossWorlds garantiza un emparejamiento total y juego cruzado en consolas PlayStation, Xbox, Switch y PC (Switch 2 en digital para diciembre, físico hasta 2026), por lo que a diferencia de Crash Team Racing Nitro-Fueled en Switch, no te encontrarás con ‘lobbies’ abandonados sin poder jugar ‘online’. Diferentes modalidades multijugador y eventos temporales con su propia línea de recompensas, mantienen activa la comunidad y es el verdadero «cruce de mundos» al que se puedan referir. Aunque no se manifestó problema alguno al jugar con una suscripción a Nintendo Switch Online, algo que ignoramos es si los servidores de Nintendo tengan menor prioridad frente a los de, por ejemplo PlayStation, y eso mismo favorezca el ‘lag’ durante las carreras.

Sabemos que la aún por lanzarse versión para Switch 2 cuenta con una mayor frecuencia de fotogramas, pero en el aspecto visual la versión del primer Switch es perfectamente limpia y agradable a la vista, no tengo una sola queja al respecto. En especial cuando un juego como Mario Kart World no está disponible en Switch y su mayor rival en ventas es el propio Mario Kart 8, original de Wii U. Sonic Racing: CrossWorlds es la mejor opción alterna que tienen los propietarios de Switch y más adelante Switch 2. Ya que cada uno decida en carrera quién es más veloz.

Reseña hecha con una copia digital de Sonic Racing: CrossWorlds para Nintendo Switch brindada por Sega. El juego también está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC (Steam) y próximamente Switch 2.