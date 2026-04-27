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Sonic Racing: CrossWorlds, SEGA revela cuándo llega el Capitán Majima y el Goromaru al juego

Majima, el yakuza pirata, llega desde Hawaii a las pistas de Sonic Racing: CrossWorlds, el crossover de carreras de SEGA.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

El pasado 18 de marzo, SEGA lanzó el DLC temático de Mega Man para Sonic Racing: CrossWorlds. Además, ese mismo mes, conocimos que Goro Majima de Pirate Yakuza in Hawaii, Red de Angry Birds y Arle de Puyo Puyo se unirán al juego de carreras de SEGA entre abril y mayo de este año de manera gratuita. Ahora, el turno para que el Capitán Majima y el Goromaru se unan al grupo de personaejs de Sonic Racing: CrossWorlds.

¿Cuándo llega o estará disponible Capitán Majima y el Goromaru para los jugadores de Sonic Racing: CrossWorlds?

SEGA ha anunciado oficialmente el lanzamiento de la nueva actualización de contenido para Sonic Racing: CrossWorlds, titulada «Captain Majima Content Drop». Este paquete de contenido DLC temático, inspirado en el juego Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, estará disponible a partir del 29 de abril a las 7:00 P. M. hora de Colombia (8:00 P..M México).

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La actualización introduce a Goro Majima, bajo su identidad de Capitán Majima. Junto a él, los jugadores podrán pilotar su vehículo personal, el Goromaru. Adicionalmente, los jugadores tendrán acceso a un set exclusivo de gestos y sonidos temáticos. Para celebrar este lanzamiento, se llevará a cabo el «Captain Majima Festival» dentro del juego, iniciando el 30 y hasta el 3 de mayo. Paralelamente, SEGA ha organizado un «Fin de semana gratuito» que permitirá acceder al título sin costo desde el 30 de abril hasta el 4 de mayo. Quienes deseen adquirir la versión completa podrán aprovechar un descuento del 40 por ciento en Steam hasta el 7 de mayo, como parte de las promociones por la Golden Week.

Sonic Racing: CrossWorlds se encuentra disponible en PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, consolas de anterior generación y PC.

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Vía: Gematsu

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