Sonic Racing: CrossWorlds tendrán tres nuevos invitados especiales gratis, descubran quiénes son

Durante sus primeros meses en el mercado, el genial juego de carreras Sonic Racing: CrossWorlds nos ofreció varios invitados especiales de otras franquicias como personajes controlables gratis. Entre ellos estaban Hatsune Miku, Joker de Persona 5, Ichiban de Like a Dragon, NiGHTS de Nights Into Dreams y AiAi de Super Monkey Ball entre los lanzamientos de DLC de pago con personajes de Pac-Man y Mega Man. Afortunadamente, esa tendencia no va a parar. Sega anunció tres personajes gratis más sacados de tres populares títulos.

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Los personajes en cuestión son:

Red de Angry Birds , que llegará en abril de 2026

, que llegará en abril de 2026 Goro Majima de Pirate Yakuza in Hawaii , que llegará en abril de 2026

, que llegará en abril de 2026 Arle de Puyo Puyo, que llegará en mayo de 2026

Cada uno tendrá su propio auto nuevo: Red tendrá el vehículo Super Roaster, Majima tendrá el vehículo Goromaru y Arle tendrá el vehículo Twinkle Bayoen. Pueden verlos a todos en acción en el siguiente tráiler.

Junto a los nuevos personajes invitados especiales gratis, Sonic Racing: CrossWorlds recibirá una gran cantidad de nueva música sacada de otros juegos de Sega, principalmente juegos de carreras. Todo sin costo alguno.

MAGICAL SOUND SHOWER – Hiro (De Outrun)

Let’s Go Away – Takenobu Mitsuyoshi (De Daytona USA)

Soul on Desert – Jun Senoue (De SEGA Rally 2)

Like The Wind (B Course) Arcade Version – Hiro (De Power Drift)

Outside a Crisis – SEGA (Katsuhiro «Funky K.H» Hayashi) (De Super Hang-on)

Main Theme (Enduro Racer) – Hiro (De Enduro Racer)

God Only Knows – A-One

Like the Wind (Reborn) – Sampling Masters MEGA (De Power Drift)

onic Racing: CrossWorlds está disponible para PlayStation 5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store. Pueden leer nuestra reseña aquí.