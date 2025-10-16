Videojuegos

Sonic Rumble, el multijugador Battle Royale de la mascota de SEGA llega en noviembre

Luego de casi un año de retraso, por fin SEGA revela que en noviembre Sonic Rumble llegará a dispositivos Android, iOS y a PC vía Steam.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Luego del retraso en su lanzamiento —programado para el pasado mes de mayo— SEGA ha confirmado que el videojuego Sonic Rumble llegará a dispositivos móviles en noviembre de 2025. Este nuevo spin-off de la franquicia es un battle royale multijugador que permitirá la participación simultánea de hasta 32 personas en diferentes pruebas de velocidad y destreza.

El nuevo tráiler muestra un breve vistazo a algunos de los escenarios y desafíos que conformarán que podremos encontrar en Sonic Rumble. Adicionalmente, se confirmó la inclusión de opciones de personalización, como distintos avatares y aspectos (skins), para modificar la apariencia de los personajes que controlemos.

¿Cuándo estará disponible Sonic Rumble?

Si bien, SEGA no ha establecido una fecha precisa de lanzamiento, la ficha técnica de Sonic Rumble en la App Store tiene como fecha de lanzamiento del juego el domingo 30 de noviembre. Por el momento ya pueden hacer el preregistro del juego en las tiendas de Android, iOS o en PC vía Steam.

Estas son las recompensas que podemos ganar en Sonic Rumble si nos inscribimos en el prerregistro de este juego tipo Fall Guys.

Aquellos que decidan hacer el preregistro recibirán bonificaciones desde el primer día, en el cual se abran los servidores del juego. La campaña de prerregistro, que logró superar las cinco metas establecidas por SEGA, garantiza que los jugadores obtendrán el aspecto Garnet Knuckles, el aspecto del Sonic de la película, el compañero Crystal Chao, el adhesivo Happy Chao y una cantidad de 5,000 anillos. Los aspectos mencionados modifican la apariencia de los personajes, el Crystal Chao es un accesorio cosmético equipable, y los anillos son la moneda de uso dentro del juego.

Fuente: canal oficial de Sonic Rumble en YouTube

