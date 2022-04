Sega lanzó un nuevo juego de Sonic por sorpresa… en Roblox

Era seguro que Sega iba a aprovechar la popularidad de Sonic 2: la película, cuya reseña pueden leer aquí, para promocionar al erizo azul. Lo que no imaginamos es que lo iba a hacer con un nuevo título ni la plataforma en que lo iba a poner. Sonic Speed Simulator es un nuevo juego gratis que ya podemos encontrar en Roblox.

Este título es el resultado de una colaboración de Sega of America con Gamefam, un ‘desarrollador de experiencias’ en Roblox conocido por juegos como All Star Tower Defense, Tower of Misery y Twilight Daycare.

Sonic Speed Simulator es una ‘experiencia’ multijugador en la que debemos subir de nivel los personajes corriendo tanto como sea posible y recolectando objetos en cuatro escenarios de un mundo abierto. Podemos jugar con los personajes de Sonic o con nuestro avatar de Roblox. El juego incluye objetos temáticos para el avatar de la franquicia del erizo azul. Incluso podemos adoptar un Chao mascota.

Sega y Gamefan anunciaron que continuarán actualizando Sonic Speed Simulator en Roblox con nuevos escenarios, jefes y otras sorpresas.

No nos extraña que personajes tan populares como este den el salto a Roblox. Después de todo se trata del videojuego más popular en Estados unidos con el público infantil. Tiene tantos usuarios que a las compañías les resulta fácil ignorar las acusaciones de explotar el trabajo infantil, tolerar un mercado de apuestas y no proteger a sus usuarios.

Al menos puede entretenernos un poco mientras esperamos Sonic Frontiers, la serie de Netflix, la serie de Knuckles de HBO Max, la tercera película o el set de Lego.

Podemos encontrar el nuevo juego Sonic Speed Simulator para Roblox en PC, MAC, Xbox One y dispositivos móviles.

Via: Polygon

Fuente: SEGA