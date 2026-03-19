Sony acabará con las marcas PlayStation Network y PSN, pero los servicios seguirán funcionando bajo otro nombre

PlayStation Network o PSN —el servicio en línea de las consolas de Sony mediante el cual jugamos con nuestros amigos por Internet, ganamos trofeos y compramos juegos digitales— dejará de existir… al menos con esos nombres. Tranquilos, los servicios de red de Sony no dejarán de funcionar, pero sí van a sufrir un ‘rebranding’ este año.

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De acuerdo al confiable informante Tom Henderson de Insider Gaming, Sony abandonará los nombres PlayStation Network y las siglas PSN en el mes de septiembre de 2026. Esto fue confirmado mediante un correo electrónico oficial enviado a diversos desarrolladores y que fue visto por el mismo Henderson.

El texto de dicho correo dice lo siguiente, según el informante:

Nos complace informar que Sony Interactive Entertainment (SIE) ha decidido eliminar estratégica y gradualmente los nombres «PlayStation Network» y «PSN» de nuestra plataforma para reflejar adecuadamente el alcance de nuestros servicios digitales en constante evolución. Los próximos cambios son puramente visuales y no implicarán ninguna modificación técnica en nuestros servicios. Para simplificar y unificar la marca, los términos «PlayStation Network» y «PSN» se eliminarán gradualmente de todos los activos de SIE para septiembre de 2026. Todas las funciones actualmente asociadas con PSN, incluidas las funciones principales de la red, como amigos, multijugador y trofeos, permanecerán disponibles para los jugadores.

Al momento de hacer esta nota no se conoce cuál será el nuevo nombre de la plataforma de servicios de red de PlayStation que se introduciría en septiembre.

Esta es una decisión extraña tomando en cuenta lo bien posicionados que están los nombres actuales y lo claros que resultan para entender su propósito. Es posible que Sony esté planeando también una reestructuración de la plataforma y que el cambio de marca tenga sentido, pero tememos que puede ser un simple caso de «un ejecutivo con grandes ideas» haciendo de las suyas.

¿Recuerdan cuando un «gran empresario» cambió el nombre de una de las redes sociales más populares del mundo solo para renombrarla con una sola letra? Eso no salió nada bien.