Sony aumentará el precio de la consola PS5, volviéndola aún más inaccesible

Que lejos quedaron los tiempos en los que podíamos esperar unos pocos años en el ciclo de vida de una consola de videojuegos para que bajara de precio y así poder disfrutarla. Así es como muchos podíamos jugar de niños, pero ahora resulta imposible. En vez de bajar el precio de la consola PlayStation 5 como dictaría la lógica ahora que tiene más de cinco años, Sony anunció que va a aumentar el precio de las diferentes versiones de la PS5 en todas las regiones del mundo.

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De acuerdo a una publicación hecha en el blog oficial de PlayStation, el aumento de precio a las consolas PS5, PS5 digital y PS5 Pro aumentará «debido a la continua presión de la situación económica global actual». Aunque dicen que «saben que estos cambios de precio impactarán a la comunidad, es un paso necesario». Es ampliamente considerado por muchos analistas y opinadores que el principal culpable de esta situación es Estados Unidos, que ha insistido en imponer agresivos impuestos comerciales, sanciones económicas y realizar acciones militares contra otros países, complicando aún más la terrible situación económica que nos afecta a todos. El otro gran culpable sería la industria tecnológica global. La obsesión con la IA los ha llevado a comprar en masa dispositivos de almacenamiento, procesamiento y memoria, creando una escases que ha llevado los precios de los dispositivos electrónicos a alturas impensables.

Veamos una tabla con el precio anterior y el aumento de precio de PS5 (y el precio de lanzamiento para que veamos cómo ha aumentado en total) y los demás dispositivos que verán un aumento de precio a partir del jueves 2 de abril de 2026 en dólares estadounidenses, que es el precio que nos afecta a los compradores en Colombia, México y demás países de Latinoamérica.

Recuerden también que las versiones ‘Slim’ reemplazaron a las versiones base que habían en lanzamiento, las cuales ya no se consiguen.

Precio lanzamiento (dólares) Aumento en 2025 (dólares) Aumento en 2026 (dólares) PS5 $499.99 (base) $549.99 (Slim) $649.99 (Slim) PS5 Digital $399.99 (base) $499.99 (Slim) $599.99 (Slim) PS5 Pro $699.99 $749.99 $899.99

Estos aumentos son absurdos. La PS5 base aumentará un total $150 dólares respecto a su precio de lanzamiento (aproximadamente 550.000 pesos colombianos y 2700 pesos mexicanos), mientras que las versiones digitales y pro aumentarán $200 dólares respecto a sus precios de lanzamiento (aproximadamente 735.000 pesos colombianos y 3600 pesos mexicanos).

Las consolas de videojuegos ya tenían precios exageradamente altos en los almacenes de cadena de Latinoamérica (con valores hasta 300 dólares por encima del costo equivalente en Estados Unidos) debido a los impuestos, costos de importación e inflación de precios. Estos nuevos precios pondrán los costos a niveles ridículos.

Ya era difícil para una gran parte de la comunidad gamer de nuestra región acceder a consolas de videojuegos. Esto hará que se vuelvan un lujo solo al alcance de unos pocos, lo cual reducirá aún más el número de consolas vendidas y pondrán a la industria en una situación aún más precaria. Mientras tanto, los niños que quiera jugar videojuegos tendrán que hacerlo en los únicos dispositivos a los que tienen acceso —teléfonos celulares— y a los juegos que no les cuesten nada, es decir: Roblox.