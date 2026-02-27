Sony y Bluepoint sí querían hacer un remake de Bloodborne, pero FromSoftware se opuso

Hace unos pocos días nos enteramos de una triste noticia. Sony había decidido cerrar Bluepoint Games, el estudio que hizo los remakes de Demon’s Souls y Shadow of The Colossus. Los gamers reaccionaron con rabia y tristeza a este anuncio porque el proyecto en el que el estudio llevaba años trabajando era un «juego como servicio» de God of War que eventualmente fue cancelado. ¿Por qué no los pusieron a hacer algo que la comunidad de PlayStation de verdad quería como el remake de Bloodborne en vez de eso? Pues resulta que el estudio sí propuso hacer exactamente eso y Sony los apoyaba, pero fue FromSoftware, los desarrolladores del Bloodborne original que salió para PS4 en 2015, los que se negaron.

De acuerdo a un reportaje del periodista Jason Schreier para Bloomberg, la idea de hacer un remake de ese querido juego de acción y horror en tercera persona ya había recorrido los pasillos de Bluepoint en multiples ocasiones. A comienzos de 2025, tras la cancelación del juego de GoW en que estaban trabajando —y que aparentemente nos iba a poner a controlar a varias versiones de Atreus recorriendo el Hades griego— propusieron oficialmente a Sony hacer el ‘remake’. De acuerdo a la información recibida por Schreier, fue la oposición de FromSoftware la que impidió que se hiciera realidad.

¿Por qué FromSoftware se negaría a que hicieran un remake de Bloodborne? Según dijo alguna vez el exejecutivo de Sony Shuei ‘Yosp’ Yoshida, él creía que era porque Hidetaka Mizayaki —director del juego original— quería encargarse él mismo de hacer una posible nueva versión y no quería dejarlo en manos de nadie más. Sin embargo, estaba tan ocupado con otros proyectos que le era imposible.

Aunque no hay nada oficial al respecto, hay quienes creen que a Miyazaki y a FromSoftware no les gustó el trabajo que Bluepoint hizo con el remake de Demon’s Souls. Son solo rumores, pero dicen que el estudio occidental «arruinó» muchos detalles de narrativa ambiental y atmósfera del juego y sus creadores no querían que hicieran lo mismo con la aventura de horror cósmico.

Bluepoint Games también propuso una versión mejorada de su remake de Shadow of the Colossus para PS5 y un ‘spin-off’ de Ghost of Tsushima, pero estas ideas fueron rechazadas por Sony y eventualmente llegó el punto en que decidieron cerrar el estudio.

Ya saben. Si de verdad quieren seguir insistiendo en una versión mejorada de Bloodborne que corra a más de 30 fps y no tenga problemas de rendimiento, quéjense con FromSoftware, no con Sony… pero a lo mejor ellos tienen la razón en no dejar que nadie más toque esa obra maestra.