Videojuegos

Sony y Bluepoint sí querían hacer un remake de Bloodborne, pero FromSoftware se opuso

El sueño del cazador no se repetirá.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

Hace unos pocos días nos enteramos de una triste noticia. Sony había decidido cerrar Bluepoint Games, el estudio que hizo los remakes de Demon’s Souls y Shadow of The Colossus. Los gamers reaccionaron con rabia y tristeza a este anuncio porque el proyecto en el que el estudio llevaba años trabajando era un «juego como servicio» de God of War que eventualmente fue cancelado. ¿Por qué no los pusieron a hacer algo que la comunidad de PlayStation de verdad quería como el remake de Bloodborne en vez de eso? Pues resulta que el estudio sí propuso hacer exactamente eso y Sony los apoyaba, pero fue FromSoftware, los desarrolladores del Bloodborne original que salió para PS4 en 2015, los que se negaron.

De acuerdo a un reportaje del periodista Jason Schreier para Bloomberg, la idea de hacer un remake de ese querido juego de acción y horror en tercera persona ya había recorrido los pasillos de Bluepoint en multiples ocasiones. A comienzos de 2025, tras la cancelación del juego de GoW en que estaban trabajando —y que aparentemente nos iba a poner a controlar a varias versiones de Atreus recorriendo el Hades griego— propusieron oficialmente a Sony hacer el ‘remake’. De acuerdo a la información recibida por Schreier, fue la oposición de FromSoftware la que impidió que se hiciera realidad.

- Publicidad -

¿Por qué FromSoftware se negaría a que hicieran un remake de Bloodborne? Según dijo alguna vez el exejecutivo de Sony Shuei ‘Yosp’ Yoshida, él creía que era porque Hidetaka Mizayaki —director del juego original— quería encargarse él mismo de hacer una posible nueva versión y no quería dejarlo en manos de nadie más. Sin embargo, estaba tan ocupado con otros proyectos que le era imposible.

Aunque no hay nada oficial al respecto, hay quienes creen que a Miyazaki y a FromSoftware no les gustó el trabajo que Bluepoint hizo con el remake de Demon’s Souls. Son solo rumores, pero dicen que el estudio occidental «arruinó» muchos detalles de narrativa ambiental y atmósfera del juego y sus creadores no querían que hicieran lo mismo con la aventura de horror cósmico.

Bluepoint Games también propuso una versión mejorada de su remake de Shadow of the Colossus para PS5 y un ‘spin-off’ de Ghost of Tsushima, pero estas ideas fueron rechazadas por Sony y eventualmente llegó el punto en que decidieron cerrar el estudio.

Ya saben. Si de verdad quieren seguir insistiendo en una versión mejorada de Bloodborne que corra a más de 30 fps y no tenga problemas de rendimiento, quéjense con FromSoftware, no con Sony… pero a lo mejor ellos tienen la razón en no dejar que nadie más toque esa obra maestra.

Más noticias relacionadas con PlayStation

Estos son los juegos de PS Plus Essential para marzo de 2026
 Estos son los juegos de PS Plus Essential…
God of War: Sons of Sparta – Reseña (PS5)
 God of War: Sons of Sparta – Reseña…
Wolverine: PlayStation anuncia la fecha de lanzamiento del nuevo juego de Insomniac
 Wolverine: PlayStation anuncia la fecha de lanzamiento del…
Marathon está «pagando los platos rotos» por el cierre de Bluepoint Games
 Marathon está «pagando los platos rotos» por el…
Sony cerró Bluepoint Games, el estudio que hizo los remakes de Demon’s Souls y Shadow of The Colossus
 Sony cerró Bluepoint Games, el estudio que hizo…
Sí hay una patente de Sony que vale la pena en medio de tanta basura IA
 Sí hay una patente de Sony que vale…
Más de:
Bloodborne Bloodborne
Resident Evil Requiem (RE 9): así se activa «El acertijo Final» el puzle que aún nadie ha podido solucionar
El nuevo Pokémon Pombon es «sospechosamente» parecido a un personaje de un juego indie de colección de criaturas
Todos los juegos y anuncios del Pokémon Presents (febrero 2026)
Pokémon Viento / Ola (Winds / Waves) es la décima -10- generación RPG de los juegos de Game Freak, exclusiva para Nintendo Switch 2
Estos son los dos personajes de Stardew Valley con los que podremos casarnos en las versión 1.7
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Resident Evil Requiem (RE 9): así se activa «El acertijo Final» el puzle que aún nadie ha podido solucionar
No hay comentarios

Lo último

Primera imagen oficial de Ryan Hurst como Kratos en la serie de God of War para Prime Video
Cine y TV
La película Mortal Kombat II ya tiene fecha de estreno en Latinoamérica, nuevo tráiler en español
Cine y TV
Guía de Resident Evil Requiem: cómo abrir el maletín de la oficina de S.T.A.R.S.
Videojuegos
Guía de Resident Evil Requiem para resolver el puzzle de Barry y abrir el casillero de JoJo en la comisaria de Raccoon City
Videojuegos