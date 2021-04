Sony no tiene intenciones de volver al mercado de consolas portátiles tras su debacle con PlayStation Vita, pero lo mismo no puede decirse del mercado móvil. Si bien hace un tiempo la iniciativa PlayStation Minis de juegos más pequeños –estilo móviles– se distribuyó a través de la PS Store para PSP, PS3 y PS Vita, estos nunca salieron de las consolas.

Incluso en el teléfono Xperia Play con Android (que se parecía a un PSP Go) hubo planes de llevar varios juegos de PlayStation como God of War o LittleBigPlanet, pero al poco tiempo fue descontinuado el celular.

Según un reporte de Videogameschronicle, PlayStation Studios estaría en proceso de contratar un «director de división móvil» para su sede en California, cargo para el que el elegido tendría la tarea de adaptar títulos de PlayStation a dispositivos móviles durante los próximos tres o cinco años. La oferta laboral específicamente dice que el estudio busca llevar las franquicias más populares de PlayStation al mercado móvil.

Pese a que ninguna franquicia es mencionada, esto bien podría referirse a God of War, Uncharted o The Last of Us.

A la par de esta noticia, recientemente Sony Japan Studio anunció la reestructuración de su equipo interno de desarrollo, por la línea de Team ASOBI y Astro’s Playroom. Hasta Keiichiro Toyama, director de Silent Hill, Siren y Gravity Rush, optó por montar su propio estudio ante la decisión de Sony.

A estos cambios se sumó un reporte de Bloomberg en el que informaba que Sony estaría cambiando su enfoque a títulos de mayor presupuesto, franquicias millonarias, exitosas y de alto calibre. Por este motivo, una presunta secuela de Days Gone habría sido cancelada y parte de sus desarrolladores absorbidos por Naughty Dog, con el fin de realizar un ‘remake’ del primer The Last of Us. Pese a que no sea necesario.

Básicamente, si no vende millones, una franquicia de Sony no tendría oportunidad en el futuro cercano. Y el mercado móvil es uno que definitivamente no quieren perderse de probar tajada, tan solo observando lo fructífero que ha sido para Nintendo.

Vía: VGC