Videojuegos

Sony cerró Bluepoint Games, el estudio que hizo los remakes de Demon’s Souls y Shadow of The Colossus

Otra prueba del mal manejo de la industria de los videojuegos.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 3 min

La situación de la industria de los videojuegos no parece mejorar ni siquiera a pesar de las grandes ganancias de las mayores compañías del sector. Nos enteramos que Sony decidió acabar con uno de sus mejores y más respetados estudios: Bluepoint Games. Este es el equipo fundado en 2006 y adquirido por Sony en 2021 que se había especializado en remakes y ports que estuvo detrás de las más recientes versiones de Demon’s Souls y Shadow of The Colossus, así como compilaciones de Uncharted, Metal Gear Solid y God of War, entre otras. También ayudaron a Santa Monica Studios en el desarrollo del genial God of War Ragnarok.

Esta noticia nos llegó gracias a un reportaje del periodista Jason Schreier para Bloomberg. PlayStation expresó mediante un comunicado oficial que «Bluepoint Games es un equipo increíblemente talentoso y su experiencia técnica ha brindado experiencias excepcionales a la comunidad. Les agradecemos su pasión, creatividad y destreza». No explicaron las razones detrás del cierre pero dicen que se tomó la decisión tras «una reciente revisión empresarial».

Demon’s Souls para PS5

Tras conocer la noticia, muchos jugadores están expresando en redes sociales y foros su frustración y decepción con la decisión de Sony. Algunos culpan directamente la política que tomó la empresa hace unos años de enfocarse en desarrollar «juegos como servicio», pero tras el brutal fracaso de Concord en 2024 dio un paso atrás y canceló múltiples proyectos, afectando gravemente a los estudios relacionados. Bluepoint Games estaba trabajando en un «juego como servicio» de God of War que fue cancelado a comienzos de 2025«. Nunca supimos qué proyecto tuvo después de eso, pero algunos fanáticos tenían la esperanza de que estuvieran haciendo un ‘remake’ o una remasterización de Bloodborne para PS5 y PC.

Esta es una noticia terrible que sirve como otro ejemplo más del terrible manejo que están dando las grandes empresas a estudios llenos de desarrolladores talentosos que no merecen este trato. ¿Cuándo va a parar esta locura?

