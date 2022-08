Continúa el festival de compras de estudios por parte de las mayores empresas de la industria. Sony anunció la compra de Savage Game Studios, un equipo que de ahora en adelante se encargará del desarrollo de juegos móviles para celular basados en títulos de PlayStation. Eso significa que muy pronto podríamos tener un Horizon, God of War o un The Last of Us en nuestro teléfono.

Este estudio tiene sede en Berlín, Alemania, y fue fue fundado en 2020 por Nadjim Adjir y Michael McManus, veteranos de Rovio, Wargaming, Rockstar y Next Games. Todavía no han publicado su primer juego.

Con esta adquisición, Sony pretende fortalecer la recientemente creada división de juegos móviles de PlayStation Studios. Está operará de forma independiente de la división de consolas.

Junto con este anuncio revelaron que Savage Game Studios ya está trabajando en juegos como servicio AAA basados en IP de PlayStation para celular. Pero dijeron que es muy temprano para revelar detalles al respecto.

Esta noticia está causando algo de inquietud entre los fanáticos de PlayStation. Los juegos como servicios y para celulares suelen tener mala fama por su abuso de sistemas de monetización como las microtransacciones. Esperamos que no caigan en las mismas trampas en que cayeron otros.

Fuente: blog oficial de PlayStation